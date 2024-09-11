飛美看發表會！73萬YTR曝「庫克找合照」網笑：不愧台版朴敘俊

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果（Apple）秋季發表會圓滿結束，不過相關話題仍在網上引發討論，YouTuber情侶檔「壹加壹」的Lean（令）就在Threads發文，貼出他參加蘋果發表會的重點影片，還有一張和CEO庫克（Tim Cook）的自拍，稱是對方找他合照，令網友直呼「這輩子贏了」、「猛」、「好扯喔！」

令10日在Threads貼出一張自拍，只見他身邊的人是蘋果CEO庫克，他文中則稱「庫克找我合照」。接著隔了約20分鐘，他就PO出發表會重點影片，「一個不會英文的飛去美國參加發表會，一個不是科技宅的熬夜看直播寫重點，果然壹加壹大於二。」

合照一出，眾人不禁狂讚，「庫克：這個韓國人我在Netflix上看過」、「庫克一定是誤會，以為看到韓星了」、「Tim：我看過你演戲朴敘俊」、「Cook：你演的京城怪物好看」、「號稱台版朴敘俊不合照也難」、「羨慕！！！」「此生無憾惹！」

還有網友笑呼，「比較像你找他合照，但是能合照也太幸運了吧」、「光宗耀祖」、「比整個發表會都好看」、「可以洗出來掛在辦公室了。」貼文還引來3C達人Tim哥，「真的會找，拍完問你是韓國人嗎？」