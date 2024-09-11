i16賣3萬「1技術」卻維持原樣　他怒：把大家當笨蛋！網酸信仰不夠

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果在秋季發表會公開iPhone 16系列，不少人看完後很失望，批評根本是在「擠牙膏」，有網友指出，都已經出到iPhone 16了，基本款的螢幕刷新率竟然只有60Hz，價格還要3萬元，直呼很扯，蘋果是不是把果粉當盤子？貼文曝光，網友笑喊，「還真只有蘋果敢開這規格」、「人家賣的是信仰」。

有網友在PTT發文，「60hz的手機賣3萬是當大家都白癡嗎？」雖然可以預測得到，但實際看到還是覺得扯，「都2024年了，iPhone 16還只能用60Hz」，價格還不斷上漲，唯一能想到的理由就是，「反正60Hz，果粉也會買單」，認為iPhone 17大概也還是會繼續維持60Hz的螢幕刷新率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友笑喊這是信仰，「果粉自適應很強的，60Hz看起來會變120Hz」、「會麻痺自己說60Hz自適應成120Hz沒差」、「數字版是入教推廣，Pro版才是信徒」、「這文章還可以用好幾年」、「果粉才不在乎呢，反正就是閉著眼睛購買，管他給啥垃圾都沒差，有那個尊貴的蘋果就好了」、「果粉只在意那顆蘋果Logo」、「用這60Hz考驗你是否死忠果粉」、「120Hz哀鳳>>60Hz哀鳳>>>不可跨越之壁>>>120Hz安卓」、「祖傳60Hz」。

另外，有網友指出，「120Hz是Pro的神主牌，別吵了，不可能下放的」、「真搞不清楚蘋果基本款用戶是誰嗎？都是為了那個標誌，真考慮刷新率早就換安卓跟直上了」、「120Hz的好還是要搭配手機，好用的手機用120Hz才有感，所以哀鳳Pro才能銷量名列前茅」、「每年都要崩潰一次，然後還是霸榜」、「人家如果全系列120Hz安卓準備關門大吉了，給你一點活路還不感恩」。

iPhone 16全系列均搭載相機控制和動作按鈕，在螢幕方面，若熱愛追劇、玩遊戲，Pro系列仍是更好的選擇，且續航力也更出色。另外，Pro系列有ProMotion 技術，支援最高達120Hz自動適應更新頻率。