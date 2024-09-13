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國際新勢力「全球南方」崛起　解放軍學者諷美：拉攏還要求站隊

▲▼ 第十一屆香山論壇、陸防長董軍、陸國防部發言人吳謙、陸解放軍學者孟祥青。 。（圖／記者任以芳攝）

▲第十一屆香山論壇開幕 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十一屆北京香山論壇今13日上午9點開幕，今年新上任的中國國防部長董軍隻字未提台灣問題，內容聚焦當前世界共同安全問題，呼籲各國盡快解決俄烏、以巴衝突，並且特別提及氣候變遷問題。中國人民解放軍國防大學教授孟祥青受訪時解讀，當前國際安全形勢嚴峻，部分國家地區傳統軍事升高，氣候變遷等都是各國要應對問題，並且強調美國近年拉攏一些發展中國家和新興國家站隊，也讓全球南方問題越來越突出。

本屆香山論壇12日到14日在北京舉行，今年與會人數和級別比起前兩屆規格提升，共有100多個國家、國際組織官方代表團的500多名代表，以及200多名中外專家學者出席。其中，包括30多名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席會議。此外，參會嘉賓中還有30多名前政要和數十位知名學者。來自全球的軍隊及防務部門領導人、國際組織和智庫負責人、國內外相關領域知名專家學者，將圍繞安全、防務領域熱點議題進行交流研討。

依照往例，香山論壇開幕由中國軍方高層代表發表主旨演講，除了談論中美關係，也會提及台海局勢，今年中國國防部長董軍並未提到台海問題，而是花了很大篇幅討論全球共同安全問題，聚焦盡快解決俄烏衝突、以巴衝突，並且「首次」在該論壇上呼籲各國重視氣候變遷嚴重問題。

中國人民解放軍國防大學教授孟祥青也解讀，全球面臨共同安全是綜合性問題，尤其近年國際安全形勢發生突出變化，傳統軍事安全威脅開始上升。主要是大國之間的競爭對抗，地緣政治衝突加劇，對於傳統軍事安全威脅正在上升。

孟祥青也指出，現在非傳統安全挑戰也沒有下降，這次論壇討論主題，有學者點出近年亞太地區的恐怖主義威脅沒有減輕，像是阿富汗的恐怖組織戰爭前才幾個，現在多達20個以上，恐怖組織勢力有回潮新趨勢。

「打擊恐怖主義不能僅靠軍事手段，戰爭解決不了恐怖主義的根本問題，要從根源解決就是發展與和平。」孟祥青進一步說，「一個貧瘠的土地上長不出和平大樹，炮火連天的世界結不出發展的碩果，就是這種意思。」

▲▼ 第十一屆香山論壇、陸防長董軍、陸國防部發言人吳謙、陸解放軍學者孟祥青。 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國人民解放軍國防大學教授孟祥青。（圖／記者任以芳攝）

「全球南方（Global South）也是重要議題。」孟祥青說，國際社會還沒有權威的定義全球南方概念，他自己解讀是發展中國家和新興國家集合體，位於非洲、亞洲和拉丁美洲的許多主要國家。

孟祥青解釋，全球南方概念也有人說經歷上百年的演變，1926年義大利一位學者克蘭西提出全球南方概念，尤其二戰結束後，許多殖民地、半殖民的國家紛紛獨立，選擇符合自身國情道路。

「在民族解放運動浪潮，這些獨立國家提出南方概念，帶有非西方的特徵，後來有經濟全球化，因此加上全球，就是今天說的全球南方。」孟祥青進一步說，「這個國家也有共同訴求：第一，堅持走獨立自主的道路，第二，堅持選擇自己道路的權利，反對外來干涉，第三追求和平發展。」

孟祥青指出，「現在美國積極拉攏全球南方，迫使一些南方國家在選邊站隊，所以全球南方問題變得越來越突出。」因此，這次香山論壇議題很多，全球南方議題、人工智能等將被適當的提出來討論。

另外，香山論壇大多聚焦軍事外交軍武科技領域，新上任防長的董軍特別提到氣候變化，其次是糧食安全和恐怖主義等非傳統安全問題。並且用「破壞巨大」形容已經是全人類共同面臨的最大威脅。

孟祥青也警告，全球威脅包括氣候變化問題！舉例過去氣候災變只是特殊案例，現在外界明顯感受已經成為常態，這也是屬於非傳統安全問題。

他強調，聯合國氣候變化報告去年發佈的報告指出，2023年是人類社會有氣象記錄以來最熱的一年。因此，人類社會從來沒有像現在面臨氣候災變的嚴峻挑戰，還有其他生物安全等也非常的危險。

孟祥青與指出，「現在提到的公共安全必須統籌好傳統安全問題和非傳統安全問題，還要統籌好現實威脅和潛在威脅問題，當然更要統籌好發展和安全的關係，只有通過合作才能贏得真正的安全。」

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