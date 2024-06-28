　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

和平共處五原則70年　大陸宣布成立全球南方研究中心

▲▼習近平。（圖／翻攝自中國外交部官網）

▲習近平。（圖／翻攝自中國外交部官網）

文／中央社

今年是中國提出和平共處五原則70週年，中國國家主席習近平今天表示，現在比以往都更加需要弘揚和平共處五原則的精神內涵，並表示中方將成立「全球南方」研究中心。

中國外交部網站今天發布習近平在和平共處五原則發表70週年紀念大會上的講話。

習近平表示，中國領導人在二次大戰後，首次完整提出互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則，並將其納入中印、中緬聯合聲明，共同倡導將五項原則確立為指導國家間關係的基本準則。

習近平指出，面對和平還是戰爭、繁榮還是衰退、團結還是對抗的歷史抉擇，「我們比以往任何時候都更加需要弘揚和平共處五項原則的精神內涵，朝著構建人類命運共同體的崇高目標不懈努力」。

習近平也在會上宣布，為了更好支持「全球南方」合作，中方將設立「全球南方」研究中心，未來5年向「全球南方」國家提供1000個「和平共處五項原則卓越獎學金」名額、提供10萬個研修培訓名額，並啟動「全球南方」青年領軍者計劃。

習近平還說，中方將在國際農業發展基金續設南南及三方合作基金，增加1000萬美元等值人民幣捐款，用於支持「全球南方」農業發展。另外，從現在起至2030年，中國自發展中國家累計進口額有望超過8兆美元（約新台幣260兆）。

ET快訊
天一香油豆腐包小強　追供應商驚見噁心環境
快訊／張元植墜崖身亡　妻子發聲了
快訊／國家警報響了！大雷雨襲3縣市
快訊／張元植墜崖亡　家人準備帶他回台
快訊／午後雷雨來了！10縣市大雨特報
快訊／秘魯7.2強震發布海嘯警報！最高恐達3公尺
寵物店老闆被逼上絕路　蔣萬安出手：研究更妥適做法
獨／2樓屋主證實是「各別施工」！找寵物店一起發誓：你們敢嗎？
快訊／秘魯發生「規模7.2強震」
日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人！全場炸樓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

和平共處五原則70年　大陸宣布成立全球南方研究中心

盧沙野再吐驚句「台灣是叛亂政權」：中國隨時有權驅逐這個政權

嫦娥六號帶回世界首份月背樣品1935.3克　推進月球二分性研究

陸女救日本母子被捅死！　日駐華使館「降半旗」致敬：願安息

陸女勇救日本母子身亡！「從身後抱住兇手」阻止殺人　細節惹鼻酸

違法獲利591元　青島一公司被開「8344萬天價罰單」

福州赴馬祖踩線團29日出發！　全團22人3天2夜行程曝　

日本母子蘇州遇襲！中國女「拼死阻止」遭捅數刀　搶救多日不治

陸兩防長「神隱內幕」曝光！李尚福、魏鳳和「受賄被開除」

買2便當拿6雙筷子！女大生遭學餐人員罵偷竊...怒發1萬雙免費筷子

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

林襄單身中認「我個性有問題」

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

和平共處五原則70年　大陸宣布成立全球南方研究中心

盧沙野再吐驚句「台灣是叛亂政權」：中國隨時有權驅逐這個政權

嫦娥六號帶回世界首份月背樣品1935.3克　推進月球二分性研究

陸女救日本母子被捅死！　日駐華使館「降半旗」致敬：願安息

陸女勇救日本母子身亡！「從身後抱住兇手」阻止殺人　細節惹鼻酸

違法獲利591元　青島一公司被開「8344萬天價罰單」

福州赴馬祖踩線團29日出發！　全團22人3天2夜行程曝　

日本母子蘇州遇襲！中國女「拼死阻止」遭捅數刀　搶救多日不治

陸兩防長「神隱內幕」曝光！李尚福、魏鳳和「受賄被開除」

買2便當拿6雙筷子！女大生遭學餐人員罵偷竊...怒發1萬雙免費筷子

全台15縣市亮高溫燈「飆破36度」　時力籲政府啟動「高溫假」修法討論

7成5市民不知明年辦世壯運　蔣萬安、侯友宜要拚4萬人來台

「新冠變異株LB.1」傳染力更強！　醫：1族群口罩要戴起來

拜登、川普交鋒！「台灣的辯論鬼才是誰」一票點名他：根本無敵

9萬男友「要她賺到5萬」限時1年內　全場噴：AA了還想怎樣

19歲孝孫失蹤117天…14台人印尼被捕！鹹粥阿嬤憂：會不會是其中1個

詹皇經紀人被爆「警告別隊不要選布朗尼」　球迷反應超酸

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

Albee錄影到一半…突脫口回曾國城「裝B」！他真實反應全被拍：妳最會

快訊／國家警報響了！大雷雨襲3縣市　暴雨告警區出爐

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

大陸熱門新聞

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

中國女勇救日本母子遭捅數刀　搶救多日傷重身亡

正妹直播一半突全身僵直倒地 驚悚畫面瘋傳

陸女勇救日本母子身亡！被刺傷仍從身後抱住兇手

買2便當拿6雙筷子！女大生遭學餐人員罵偷竊

盧沙野再吐驚句台灣是叛亂政權：中國隨時有權驅逐

陸兩防長神隱內幕曝光！同時因受賄被開除

陸女救日本人被捅死！日駐華使館「降半旗」致敬

寮國宣布對大陸免簽　包含港澳台

違法獲利591元　青島一公司被開8344萬天價罰單

女駕駛踩斷油門踏板　蔚來汽車：故意設計

福州赴馬祖踩線團29日出發　3天行程曝　

新疆火焰山81℃！鞋都融化粘地面

嫦娥六號　首次帶回「月背樣本」

更多熱門

相關新聞

習近平：要加大半導體研發力度　11年建成科技強國

習近平：要加大半導體研發力度　11年建成科技強國

中共總書記習近平24日在北京的「全國科技大會」上表示，中國一些關鍵核心技術受制於人，要加大積體電路（IC）、工具機、先進材料等技術的研發力度，「距離實現建成科技強國目標只有11年時間了。」

蒲亭訪問河內後 習近平會見越南總理

蒲亭訪問河內後 習近平會見越南總理

美國誘騙中國攻台論述登央視　批美居心不良

美國誘騙中國攻台論述登央視　批美居心不良

「廣場舞大媽被叫到立院問話？」　柯志恩酸綠別把習近平刻心裡

「廣場舞大媽被叫到立院問話？」　柯志恩酸綠別把習近平刻心裡

美學者：國內外環境複雜　北京應會對賴政府克制

美學者：國內外環境複雜　北京應會對賴政府克制

關鍵字：

和平共處中國外交全球南方五原則習近平

讀者迴響

熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

快截止了！「3張千萬發票」沒人領　繳停車費中大獎

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面