和平共處五原則70年　大陸宣布成立全球南方研究中心





▲習近平。（圖／翻攝自中國外交部官網）

文／中央社

今年是中國提出和平共處五原則70週年，中國國家主席習近平今天表示，現在比以往都更加需要弘揚和平共處五原則的精神內涵，並表示中方將成立「全球南方」研究中心。

中國外交部網站今天發布習近平在和平共處五原則發表70週年紀念大會上的講話。

習近平表示，中國領導人在二次大戰後，首次完整提出互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則，並將其納入中印、中緬聯合聲明，共同倡導將五項原則確立為指導國家間關係的基本準則。

習近平指出，面對和平還是戰爭、繁榮還是衰退、團結還是對抗的歷史抉擇，「我們比以往任何時候都更加需要弘揚和平共處五項原則的精神內涵，朝著構建人類命運共同體的崇高目標不懈努力」。

習近平也在會上宣布，為了更好支持「全球南方」合作，中方將設立「全球南方」研究中心，未來5年向「全球南方」國家提供1000個「和平共處五項原則卓越獎學金」名額、提供10萬個研修培訓名額，並啟動「全球南方」青年領軍者計劃。

習近平還說，中方將在國際農業發展基金續設南南及三方合作基金，增加1000萬美元等值人民幣捐款，用於支持「全球南方」農業發展。另外，從現在起至2030年，中國自發展中國家累計進口額有望超過8兆美元（約新台幣260兆）。