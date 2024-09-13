若允烏克蘭使用遠程武器　普丁：等同西方直接參戰

▲針對西方國家可能允許烏克蘭使用遠程武器，普丁給出戰爭爆發至今最強硬的說法。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯11日訪問基輔時暗示，白宮即將鬆綁限制，允許烏克蘭使用西方提供的遠程武器。俄羅斯總統普丁12日回應，若允許烏軍用遠程武器攻打俄國領土，「意味著西方國家將直接捲入烏克蘭戰爭。」

根據《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）數個月以來，不斷說服西方盟友允許其使用遠程武器，以深入攻打俄羅斯領土。布林肯（Antony Blinken）也暗示，白宮很可能會鬆綁限制。

對此，普丁也給出戰爭爆發至今最強硬的說法。他指出，此舉將把向基輔提供遠程導彈的國家直接拖入戰爭，因為衛星定位數據和實際導彈飛行路徑設置，必須由北大西洋公約組織（NATO）的軍事人員完成，因為基輔無法獨立行動。

普丁說，「這非是否准許烏克蘭使用這些武器攻擊俄羅斯的問題，而是關於北約國家是否直接參與軍事衝突的問題。」

普丁直言，俄羅斯將根據新的威脅被迫作出適當措施，「如果採取這個決定，就意味著北約國家、美國和歐洲國家直接參與烏克蘭戰爭，這將是他們的直接參與，這當然會大大改變衝突的本質和性質。」

普丁並未詳細說明這些「適當措施」可能是什麼，但他過去曾提到，可能會向西方的敵人提供俄羅斯武器以攻擊西方的海外目標，也可能會部署常規導彈，打擊距美國及其歐洲盟友不遠的目標。

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