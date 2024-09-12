曾擊殺賓拉登！　英媒：美海豹部隊第6小隊「為防中犯台」已受訓1年

▲美國海豹部隊。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

英媒引述知情人士說法指出，2011年擊斃蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）的美國海軍菁英海豹部隊第6小隊（Seal Team 6）已受訓1年多，中共若犯台便將出動協助台灣。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，海豹部隊第6小隊（Seal Team 6）負責執行美軍部分最敏感和最困難的任務，過去1年多來持續在華府東南方約250公里的維吉尼亞灘（Virginia Beach）丹尼克（Dam Neck），為潛在的台海衝突進行規劃和訓練。

這場秘密訓練計畫一來是加強嚇阻力，讓中國在對台動武議題上三思，二來是升高準備工作，以防中國國家主席習近平下令中國解放軍攻擊或侵台。

儘管美國官員強調與中國的戰爭「既非迫在眉睫，也不是不可避免的」，美軍仍加緊腳步準備應變計畫。

海豹部隊第6小隊是美軍最精銳的一支部隊，與陸軍的三角洲部隊（Delta Force）齊名，隸屬美國特種作戰司令部（USSOCOM）一環的聯合特種作戰司令部（JSOC）。

美國國防部近年來也派遣更多正規特種部隊到台灣進行訓練任務。

但海豹部隊第6小隊的活動要敏感得多，因為這個單位執行的秘密任務屬高度機密。金融時報表示，知情人士並沒有透露海豹部隊第6小隊目前在準備的任務細節。

USSOCOM鮮少討論海豹部隊第6小隊事務，並將有關台灣計畫的問題轉給美國國防部，而美國國防部並沒有對具體細節發表評論。一位發言人表示，美國國防部及美國部隊「為各種突發事件做好準備和訓練」。

講述有關JSOC 的「無情打擊」（Relentless Strike，暫譯）一書作者內勒（Sean Naylor）說：「海豹部隊第6小隊針對可能的台灣相關任務進行準備一事，這點不足為奇。」