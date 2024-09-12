北韓發射「多枚飛彈」射程能納首爾　空飄氣球釀金浦機場工廠火災

▲北韓12日上午再度向東發射數枚短程彈道飛彈。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最近軍事動向頻頻，繼先前連續5天向南空飄垃圾氣球，今（12）日上午又從首都平壤向東發射數枚短程彈道飛彈（SRBM），將發射目標設定在咸鏡北道吉州郡外海一座無人島，考量射程達到360公里，可將南韓首爾、大田、雞龍山等主要城市和軍事基地納入射程範圍。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓於12日上午7時10分（台灣時間上午6時10分）從平壤向東海（日本海）發射數枚短程彈道飛彈，在飛行360公里以後，研判擊中北韓咸鏡北道吉州郡外海一座無人島。

日本防衛省則表示，北韓從12日上午7時10分至14分從西岸的平壤附近發射數枚彈道飛彈，飛彈往東北方飛行，其中2枚飛彈的頂點高度為100公里、飛行距離為350公里，最後墜入日本海（南韓稱東海）的日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

▲北韓再度空飄垃圾氣球，氣球5日飛抵南韓京畿道坡州市鰲頭山統一展望台。（圖／達志影像）

報導分析，考量北韓此次發射飛彈的射程為360公里，預估其射程範圍可納入南韓首爾、大田、忠清南道雞龍市（南韓陸海空三軍軍事基地）、全羅北道群山市（美韓空軍軍事基地）、忠清北道清州市（南韓空軍基地）。

南韓聯合參謀本部表示，「在北韓發射飛彈時，我軍立刻採取監控、追蹤，並和美國、日本分享最新即時情報，目前正在詳細分析相關數據。北韓發射彈道飛彈的行為，已對韓半島（朝鮮半島）的和平穩定構成嚴重威脅，我軍強烈譴責北韓的挑釁行動。」

據悉，距離北韓上一次發射彈道飛彈，已經是73天前的7月1日，當時北韓宣稱試射戰術彈道飛彈，該飛彈裝載高重量彈頭，雖然先前曾預告接下來的試射計畫，不過卻未再有相關行動，且之後美國與南韓進行大規模的聯合軍演，北韓卻並未以試射飛彈等挑釁方式表達抗議。

專家研判，北韓最高領導人金正恩當時可能正集中精力面對洪災以後的救災行動與重建工作。

▲南韓金浦機場附近一座工廠火災，隨後在屋頂發現疑似北韓垃圾氣球的引爆裝置。（圖／翻攝自X）

另外，北韓從本月4至8日「連續5天」向南韓空飄垃圾氣球，其中一顆垃圾氣球於5日凌晨墜落在首爾金浦機場附近一座汽車零件製造工廠的屋頂，氣球內的引爆裝置造成工廠燃起熊熊烈焰，火災初估造成1至2億韓元（約新台幣478萬元）的損失。

南韓聯合參謀本部稍早也透露，其實北韓昨（11）日晚間再度空飄垃圾氣球，偵測到20顆氣球在空中飛行，不過未能越過軍事分界線（MDL）。