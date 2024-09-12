美擬解禁「烏克蘭使用遠程武器」？　布林肯1句話給暗示

▲布林肯似乎暗示，白宮即將解除烏克蘭武器限制。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日訪問基輔時表示，美國願意隨時「調整政策」因應戰情，被認為是在暗示，白宮即將鬆綁限制，允許烏克蘭使用西方提供的遠程武器，打擊俄羅斯境內軍事目標。

布林肯10日與英國外交大臣拉米（David Lammy）展開「英美戰略對話」，證實俄羅斯已經收到伊朗提供的近程彈道飛彈「Fath-360」，而且有意在幾周內投入戰場。

隨後2人立刻動身，於11日共訪烏克蘭，會晤總統澤倫斯基。布林肯在基輔表示，美國「從一開始」就願意隨著烏克蘭的戰場局勢變化而調整政策，並且強調「我們將繼續這麼做。」

《衛報》指出，布林肯這番話，被視為他迄今最強烈的暗示，代表白宮即將取消烏克蘭武器限制。據悉，相關當局已經私下做出這個決定。

▲布林肯與拉米11日訪問基輔，從波蘭坐火車抵達。（圖／達志影像／美聯社）



數個月以來，烏克蘭一直呼籲西方解除武器限制。澤倫斯基5月受訪時說，拜登的含糊措辭與漸進式做法，已經付出了生命的代價，讓克宮得以「獵殺」烏克蘭人。他6日在烏克蘭防務國際聯絡小組（ Ukraine Defense Contact Group）再度呼籲時，還被美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）給出「軟釘子」，反駁稱沒有任何一種軍事能力是「決定性」的，基輔也有其他手段能夠打擊遠程目標。

不過，這個立場如今似乎已經改變。拉米11日在基輔時表示，伊朗向莫斯科運送彈道飛彈的行為，已經改變了倫敦與華府的戰略思維。他形容這是一次「重大且危險的升級」，「我們看到了俄羅斯、伊朗與北韓組成的新軸心」，呼籲中國不要涉入。

澤倫斯基籲西方「鬆綁武器使用限制」 美防長秒給軟釘子