陳佩琪公布1628萬金流來源　綠議員提4疑點批說謊

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陳佩琪公布1628萬金流來源　議員何孟樺提4疑點批說謊

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案被收押，妻子陳佩琪昨日（12日）出面受訪並公布1628萬共5筆金流來源，強調都是正當清白的錢。但民進黨台北市議員何孟樺看完陳佩琪的受訪內容之後，提出4大疑點，包含為何要用ATM分60次存619萬、柯文哲為何不敢抗告等等，質疑陳「說謊成精」。

▲▼陳佩琪接受媒體專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪受訪時談到家人狀況，一度泣訴被「抄家滅族」、「家破人亡」。（圖／記者李毓康攝）

陳佩琪12日公布1628萬共5筆金流來源，第一部分535萬元是母親繼承的遺產加上老年年金（2017年至2024年）；第二部分528萬元是她在醫院工作的薪資加上過去存款；第三部分230萬元是柯文哲2018年競選期間得到的選舉補助，扣掉當時抵押房貸的結餘；第四部分171萬元是柯文哲當醫生時的薪資存款；第五部分164萬元是柯文哲2023年演講、跑通告以及親友紅包等費用。

▲▼陳佩琪公布1628萬5大金流來源一覽表。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲1628萬5大金流來源一覽表。（圖／記者郭運興製圖）

陳佩琪強調，「我們家的錢都是正當清白的錢。」不過，民進黨台北市議員何孟樺看完陳佩琪的說法之後，12日在臉書發文並提出4大疑點，批評陳佩琪「說謊成精」，首先，陳說用ATM理財是因為不喜歡臨櫃辦理，但從單據資料中可以發現，柯家是會使用網路轉帳的，「明明有網路轉帳可以用，買房子的錢也是鉅額匯款轉帳，為什麼要特地用ATM分60次存619萬呢？」

第二是陳佩琪說，柯文哲不知道家裡的錢怎麼用。何孟樺表示，4300萬商辦的事情被爆出來時，第一時間承認的就是柯文哲，被質疑怎麼買得起1.2億豪宅的時候，也是柯豪氣回應「我們本來就買得起」，顯然柯並非不知道家中的金流狀況，夫妻倆的說法不同。

第三，何孟樺認為，看到陳佩琪聲淚俱下，她也感到很心痛，但是轉念一想，如果陳說的一切屬實，「柯文哲為什麼不敢抗告呢？如果柯文哲是清白的，那麼抗告顯然易如反掌。」

最後一點，何孟樺說，陳佩琪公布1628萬的金流來源，想讓大家相信619萬來自這其中，但陳在1628萬跟619萬中究竟扮演什麼角色，實在令人費解。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

昨天我說陳佩琪女士說謊成性。我錯了，陳佩琪女士不是說謊成性，而是說謊成精。 陳佩琪一再強調，利用 ATM...

何孟樺發佈於 2024年9月12日 星期四
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