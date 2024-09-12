文健站活力健康操海端啟動　展現健康活力與文化美感

▲文健站活力健康操海端啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在原住民族委員會的大力支持下，台東縣政府為長者打造健康快樂的晚年生活，積極推動原住民族文化健康站服務及活力健康操活動，1文健站活力健康操臺東區初賽12日首場在海端鄉體育館熱鬧開賽，計有在海端、池上鄉14支隊伍熱烈參與，展現了長者們的自信與風采。

台東縣政府表示，原住民族委員會補助地方政府二年舉辦一次的文化健康操初賽，吸引各地文健站參與，台東縣今年更突破總計有102站報名參加，是歷年來最多參賽的隊伍。為此，由臺東縣政府主辦、各鄉鎮公所承辦一起齊力接力完成八場分區賽事，讓每位參與的長輩浸淫在歡樂有趣的活動中。

台東縣長饒慶鈴強調，文健站的設置及活力健康操活動不僅為長者提供了照顧服務，更是推動部落文化的動力源泉，並表示，透過體適能和健康操活動，看到長者們不僅身體健康，心情也變得更加愉悅，這對於部落的整體氛圍有著正面影響。

原民處長方銘總指出，境內109個文健站不僅提供8,000多個族人家庭照顧服務，也成為縣內族語學習與文化交流的重要場所，原民處將持續推動文健站的普及化，並結合地方資源，為原住民族人創造更多的社會參與機會。