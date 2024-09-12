「高」等學府霧鹿國小利稻分校　教職員宿舍及午餐廚房落成

▲霧鹿國小利稻分校教職員宿舍及午餐廚房落成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣海端鄉霧鹿國小利稻分校屬「極偏學校」，校區位處南橫東段山區，每逢豪大雨、颱風或地震常有道路中斷，教師流動率高，而教師宿舍建物老舊，更加降低教師留任意願；為吸引優秀教育人才，教育部國民及學前教育署和台東縣政府致力於改善教師住宿環境，耗資2千餘萬元，新建學校教師宿舍暨午餐廚房，並於12日落成啟用典禮，以提升偏鄉教育品質。

台東縣長饒慶鈴表示，自上任後持續關注偏鄉教育發展，也是縣府努力推動的政策之一，感謝學校教職員們對於偏鄉教育貢獻與努力，希望藉由興建全新的教職員宿舍，提供更舒適的居住環境，讓教職員更能全心全意地投入教育工作，吸引及留住更多優秀的教職員，為學生提供最好的教育品質。

縣府教育處指出，霧鹿國小利稻分校教師宿舍使用已逾40年，建物老舊、水電管線維修不易、室內採光不佳、嚴重壁癌、房間室內空間狹小且格局不符教師使用，為改善偏鄉服務教師的居住環境，提供住宿教師安全、健康與便利，台東縣政府積極向中央爭取經費1010萬7759元，並自籌924萬2241元，共計1935萬元，投入宿舍拆除重建工程及新建午餐廚房，並同時拆除緊鄰原宿舍的老舊廚房，施工期間由縣政府補助經費修繕霧鹿國小本校廚房，維持正常提供學童午餐。

此外，台東縣政府又向中央爭取140萬7,600元，縣府自籌110萬4,500元，共計251萬2,100元購置宿舍設備及午餐廚房設備，以完善教師住宿環境及優化午餐廚房。

新建教職員宿舍為兩層樓平頂式建築，連同午餐廚房，面積約300平方公尺，共有8間教職員房間，其中1間提供無障礙環境。除有交誼廳等公共空間，每間房間皆有6坪多的空間供教師個人使用且設備完善，後方有小陽台可引入自然光源外，更有綠籬增添生活綠意。

教育處進一步說明，台東縣政府重視偏鄉教育提昇，打造師生安心、安全的學習環境，興建教師宿舍，提供教師優質住宿環境，以降低偏鄉教師的流動率，師生間建立牢固的信任提升優秀教師的留任意願並願意奉獻心力培育下一代，強化學生素養導向之教學品質，藉以優化台東原鄉教育。