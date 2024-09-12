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全國金牌農村競賽臺東全壘打　池上萬安奪金、富岡優等

▲全國金牌農村競賽池上萬安奪金、富岡優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國金牌農村競賽池上萬安奪金、富岡優等。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由農業部農村發展及水土保持署所舉辦的第三屆金牌農村競賽，歷經一年的地方初賽及全國複賽等重重關卡，台東縣池上鄉萬安社區及臺東市富岡社區從全國974個參賽單位脫穎而出，成為最後入圍的22個總決賽團隊，最終由萬安社區奪得金牌，台東市富岡社區則獲優等獎，並於11日舉行頒獎典禮，台東縣副縣長王志輝率領萬安社區及富岡社區北上，接受副總統蕭美琴親自頒發獎項。

副縣長王志輝表示，肯定及感謝池上鄉萬安社區及台東市富岡社區兩個社區夥伴這段時間的辛勞與努力，讓台東縣以全壘打之姿挺進最後的決賽並斬獲一金一優等的佳績，金牌農村全國競賽不僅僅是對獲獎社區的認可，更是對台東所有社區的一種激勵，縣府將持續做好陪伴工作，讓更多人看見臺東山海農村的慢美樸真。

台東縣政府農業處江慧卿處長指出，萬安社區此次代表台東縣再一次抱回全國金牌殊榮，主要是憑藉著30年來戮力推動的農村生態永續、友善有機稻作、稻田地景美學、社區公民意識與支持系統等社區堅持，持續建構「百年麗景，萬事皆安」農村發展願景；近年更透過農村再生計畫，修整楊桃墅作為青年創生基地，同時展現結合池上秋收及漂鳥197大地藝術祭等藝文力量的導入與自遊池上的農村深度體驗旅遊品牌的推廣成果，代表台東成為全國農村發展的典範，誠摯邀請大家有空來親身感受萬安社區的恬靜美好。

富岡社區則是由一群返鄉青年，透過打造富岡港港好品牌意象、結合魚市場導覽體驗、富岡老街閒置場域活化等手法，將當地重要的漁獲與生活用不同的手法推銷出去；現在的富岡不再只是轉運站，透過社區老中青三代的協力合作，讓更多旅人可以來場富岡深度旅遊，體驗漁村新風貌，期待富岡社區在未來持續展現活力。

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