台東關山警員超給力　「1通電話」尋獲失蹤25年民眾

▲「一通電話」尋獲失蹤25年民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局關山聯合所警員胡元弘於12日9時許，接獲來自台中市政府警察局員警來電通報「有民眾(徐女、33年次)報案稱他兒子(60年次)已失蹤25年，聽聞在關山轄區某道場修行，請協助找尋」。胡員接獲通報後，與同仁針對轄內道場一一分析，之後鎖定位於海岸山脈山邊的某間道場，經去電住持隨即回答「確有其人」。後經員警到場通知該失蹤民眾處理程序，在其同意下，順利帶返警所製作撤尋筆錄，也通知報案家屬「人平安、請放心」，圓滿處理這件「25年失蹤記」。

「你母親有報案，你是失蹤人口」，12日9時許，關山聯合所警員胡元弘接到來自台中市政府警察局的通報，內容表示「有位已失蹤25年的民眾，在關山山區某道場內修行，請協助察尋」。

胡元弘接獲通報後，隨即與所內同仁詢問「轄內是否有道場？在哪裡？」，經過一番討論後，最有可能就是在海岸山脈電光山區內，那裡住著幾位修行人。因員警平時訪查時，都有紀錄聯絡方式，遂直接去電詢問道場負責人(住持)，結果直接「命中」，一通電話找到失蹤25年民眾。

胡元弘與李雅筑隨即前往該道場，在負責人引薦下，順利找到被協尋人，起初他有些不解，25年前離家時，就已明確向家人告知要「出家修行」，為何警察會找上門。

隨後員警耐心說明，你母親應該也知道你在修行，只是想確認你安好，所以才報案。案經通報你成為「失蹤人口」，所以請配合至警所內製作撤尋，而且雖然被尋獲，但仍可依自己意志，選擇要不要與家人聯繫，警察只會通知報案人「人找到了且平安」，並不會告知你的所在地。該民之後與警返回警所內，依程序撤銷協尋，也讓家人安了心。