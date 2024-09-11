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收容人與家人彩繪柚子　東成監獄中秋懇親活動溫馨登場

▲東成監獄中秋節懇親。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東成監獄中秋節懇親。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中秋節將至，為紓解收容人「每逢佳節倍思親」的思鄉情懷，法務部矯正署東成監獄在11日舉辦中秋節面對面懇親活動，讓收容人能在中秋節前夕與家人團圓，親口獻上感恩與祝福。

此次活動共有108名收容人及207名家屬參與，為呼應節日氣氛，東成監獄舉辦了「親子同樂-柚子彩繪活動」，讓收容人與家屬在闔家團圓之餘，也能享受親子同歡的時光。

收容人小達在兒子剛出生沒多久就入監，他表示這是自己第一次與孩子合力完成一件事，看著孩子開懷的笑顏，他下定決心痛改前非，出監後要成為孩子最堅強的後盾，彌補他成長中缺少的那幾頁。

東成監獄也安排國畫班收容人以「明月」為題現場作畫，除有「月圓人團圓」的寓意，也象徵家人的溫情守候如皎潔的明月一般，照亮了收容人的復歸之路。

國畫班收容人阿星表示，自己第一次在人前提筆揮毫，十分緊張，但一想到家人在看著自己，頓時充滿了信心與勇氣，順利完成了一幅作品，其女兒也表示，很高興看到爸爸學到了一技之長，也期待他能藉此改掉過去的壞習慣，成為一個更好的自己。

東成監獄典獄長葛煌明表示，中秋節是一個象徵團圓的節日，透過辦理面對面懇親活動，除排解收容人的思鄉之情外，更能強化家庭支持的力量，讓親情的溫暖成為收容人改悔向上的重大助力，也期盼外界能給予肯定及關懷，鼓勵收容人復歸社會。

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