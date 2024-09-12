極端氣候下的水資源挑戰　台東縣府團隊借鏡新加坡經驗

▲台東縣府團隊借鑒新加坡經驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

率領縣府團隊前往新加坡進行考察的台東縣長饒慶鈴，11日特別參訪當地著名的濱海堤壩(Marina Barrage)及資源永續展覽館，探索如何在面對極端氣候及有限水資源的挑戰下，透過新技術與創新策略，提升水資源管理的效能。

新加坡濱海堤壩跨越350公尺的海口，有效阻隔海水並蓄留淡水，緩解了鄰近低窪地區的淹水問題，還能將河川逕流與雨水轉化為飲用水，為全國供水貢獻約10％。

饒慶鈴指出，新加坡在天然水資源匱乏的條件下，採用低海拔水資源蓄留方式，對台東深具參考價值。儘管台東降雨量較高且擁有豐沛的水資源，然而在面臨極端氣候挑戰下，必須尋求探討出更創新的水資源管理方式，確保永續發展，台東也可思考配合現有地理條件，發展出更具彈性的水利管理策略。

此外，饒慶鈴也對新加坡將水利設施與休閒產業相結合的做法表示高度肯定。濱海堤壩不僅具備強大的水利功能，周邊還規劃了豐富的水上活動區域，並設立了資源永續展覽館，吸引大量遊客參與水資源教育，進一步加強民眾對水資源的珍惜與保護。這樣的多功能開發模式，為台東未來在水資源管理與觀光發展上提供了新的啟示。

縣府建設處長蔡勝雄表示，這次考察讓團隊收穫頗豐，未來將結合台東縣地形特點，如西高東低、溪流坡陡等特殊地形，針對夏季延長、極端高溫等挑戰，發展更多創新蓄水及防洪措施，並持續探索符合臺東在地需求的水資源管理方案，全面提升縣內水利建設的效益與永續性。