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工作有壓力無聊也心慌！做8件事調解找回好心情

▲▼壓力,調解情緒,8件事。（圖／取自photoAC）

▲當情緒無法好好調節，一切就容易失控，進而干擾身心的平衡狀態。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

多元的社會中呈現兩極化生活圈，有人太忙、有人太閒，可別以為閒下來就好了，太過悠閒的日子會使人心態懶散，因無聊而感到心慌，這也是一種壓力，不管是在職場上承受高壓，或是在閒散的生活中感到心慌，當情緒無法好好調節，一切就容易失控，進而干擾身心的平衡狀態，甚至會有一種莫名的不安，感覺有什麼壞事情要發生的想像。

處在壓力之中，除了焦慮、憂慮，害怕、憤怒等負向情緒，也會使個人的注意力、記憶力變差，影響到判斷力，在生理上，壓力會造成自律神經系統和荷爾蒙分泌失調，而形成某些不特定性的生理反應如心跳加快、頭痛、血壓高、腹瀉、便秘等，造成疾病的產生，嚴重者甚至要付出生命的代價；因此當壓力來襲時需要從事自我放鬆活動的習慣，使平日的壓力不致累積，而當壓力超過負荷時，更需學習一些自我調適的方法，使我們不致因壓力而沮喪、生病。

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桃園市政府衛生局建議做8件事有助於調解情緒，以驅散生活中的小壓力，使壓力不至於累積：

(1) 妥善安排自己的時間，將最好的精力用在最優先的工作項目；每天能先規劃有一段放空的時間，可放鬆自己，可應付突發狀況。

(2) 適當之運動可促進腦下垂體分泌大量腦啡，帶來快樂；此外，長期運動使肺活量增加，增進體內呼吸、循環系統之運作速率，可抑制焦慮。

(3) 均衡的營養使我們得以保持生理應有的機能水準，使精力旺盛。

(4) 休閒活動的安排，是為了能儲備更多能量以面對未來；並且在擺脫例行的生活時，能發現新奇有趣之事。

(5) 多參與團體活動，多與朋友保持聯繫。

(6) 有心事就找人說出來，透過情緒的表達，我們能更理性地面對問題。

(7) 從事創意性活動，可獲成就感，以提昇信心，減少負向情緒。

(8)從事可自我放鬆的活動。

生活充斥著各種可能導致壓力大的因素，不管是學生時期的各種考試、成人的職場生活、關係上的改變，建議每天都留一點時間、靜下心來，感受看看當下的情緒，當有緊張、不安、難過等心情，透過以上的8種方法調解情緒，就是對自我最好的照顧！

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