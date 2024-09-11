解決肩頸疲勞！日本職棒明星前田健太也在做減輕僵硬動作

▲太累了嗎？肩頸痠痛好困擾！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

現代人因為生活繁忙壓力大，有高比例人的有肩頸痠痛的困擾，大多數人都是貼貼布舒緩，但治標不治本，長久下來累積疼痛還會引發頭痛和疲勞，職能治療師鄒佳和表示臨床上很常遇到肩頸痠痛的患者，他解釋「肩舺骨連接頭與雙臂，因為姿勢不良、維持相同姿勢太久、頭部傾斜等壞習慣使得肌肉僵硬，一但肩頸肌肉酸痛可能連帶會有嚴重的頭暈想吐感」，肩頸痠痛很難受，想要快速有效的減輕疼痛，伸展和貼紮很有效，職能治療師鄒佳和說「肌能系貼紮是藉由貼布對皮膚產生的力學效應來達到減緩疼痛、減輕組織壓力，一貼就會覺得放鬆很多」，透過簡單的操作方式，民眾也能輕鬆上手進行貼紮。

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▲肩頸痠痛時的肌能系貼紮法。（圖／鄒佳和提供，下同 ）

當肌肉很不舒服的時候用了「肌能系貼紮」就像在肌肉外提供支撐，減輕日常中的行動時的傷害，而且貼紮可以貼3天，貼著後還可以再做伸展動作，可以幫助加速新陳代謝，並且緩解肌肉緊張。

肩頸痠痛時的貼紮法很簡單，鄒佳和表示「先貼藍色貼紮的部分，為了要支撐頸部豎脊肌，貼紮的時候要把支撐點設在抵觸，把頭低下收起下巴，將布下貼在藍色錨點，分支沿著箭頭方向貼上髮線，最後使用撫平。放鬆斜方肌，則看黑色貼紮的部分，分別從兩側肩峰位置的黑色錨點，順著黑色箭頭貼在上方斜方肌貼，以及下面一條從肩頸往脊椎貼，最後用手撫平貼布即可」。肌能系貼紮技術是所有人都可以輕鬆上手的舒緩方法，可以廣泛運用在日常中。

除了貼紮可以幫助肩頸痠痛復原之外，伸展運動也很重要！日本職棒明星甚至將放鬆肩頰骨當成重要的保養，廣島鯉魚隊的王牌投手前田健太在YouTube頻道上示範在投球前會特別做熱身操，又稱為「前健體操」（まえけん体操），他在日本採訪提到是在高中時一位教練教他的，本來覺得很尷尬，但是投手在局間休息或是在進攻時長時間坐著，身體會變得很僵硬，影響上場的表現，因此他會在球場上這樣做，並示範動作，他向前傾身並有節奏地旋轉手臂，目的在放鬆肩胛骨，並活動雙臂及手肘，不僅可提升投球表現，還有避免運動傷害的效果。同時日本的治療師也提出前健體操確實可活動到很少被使用到的肩胛骨，促進血液循環，提高肩胛骨的柔軟度，達到消除肩痛、預防五十肩，還能活化褐色細胞幫助燃脂減重，好處多多！