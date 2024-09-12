邦喬飛「救人一命」！橋上拍片意外目睹女子輕生　警方發文表揚

▲邦喬飛成功從橋邊救下一名試圖輕生的女子。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國搖滾天團「邦喬飛」主唱最近在田納西州納許維爾（Nashville）一座大橋拍攝音樂影片，豈料當團隊在架設相關設備準備進行拍攝時，恰巧卻發現一名女子企圖爬上橋邊的欄杆輕生，於是他走向橋邊，最後和另一名女子合作，成功挽救該名女子的寶貴性命。

根據BBC報導，田納西州納許維爾大都會警察局透過社群影視平台YouTube發布一段影片，讚揚邦喬飛於當地時間10日晚間成功救助一名試圖輕生的婦女，從影片中可以看到，該名婦女站在橫跨坎伯蘭河的大橋上，婦女攀爬、越過欄杆後，身影顯得搖搖欲墜。

當時，邦喬飛與他的團隊正在大橋上拍攝音樂影片，當團隊在現場架設攝影設備時，一名藍衣女子扶著欄杆。此時，邦喬飛和其他人一起往該名女子的方向走去，在向她揮手打招呼後，便靠在她附近的欄杆上。

大約過了1分鐘，邦喬飛走到這名女子身邊，在另一名女子的幫助下，兩人合力將該名女子帶回橋上的人行道。當試圖輕生的女子終於安全後，邦喬飛擁抱了她，並在幾分鐘後和她離開該座大橋。

警方透過社群媒體發布影片時表示，「向邦喬飛和他的團隊致敬，他們周二晚間在席根塔勒（Seigenthaler）人行橋上幫助了一名婦女，邦喬飛協助說服讓該名女子離開橋邊」；不過，該段影片因違反YouTube社群守則，目前已遭到刪除。

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