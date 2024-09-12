家人倒戈！　賀錦麗副手華茲家族「穿川普上衣」表態力挺

▲賀錦麗副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim walz）的堂哥一家人表態力挺川普。（圖／翻攝自X／@CWHerbster）



記者張方瑀／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在10日晚間辯論後發文力挺民主黨候選人賀錦麗，吸引超過950萬人按讚響應。不過，儘管川普辯論表現不佳，但他仍獲得「重要人士」的支持，那就是賀錦麗副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim walz）的堂哥一家人。

▲民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）。（圖／路透）



綜合外媒報導，辯論前幾天有一張照片在網路社群流傳，照片中有一群人穿著「華茲家族力挺川普」（Walz for Trump）的上衣，後方還掛著「川普2024奪回美國」的旗幟。沒想到這一家人，居然是賀錦麗副手華茲的堂哥一家人。

華茲的堂哥表示，他的父親和華茲的祖父是兄弟，當時華茲剛被提名為副總統候選人不久，他們全家在聚會時就決定穿著訂製上衣力挺川普，並拍下照片留念，「這張照片是真的，這些上衣也是真的，我們是內布拉斯加州的華茲家族，我們的祖父是兄弟，衣服上的資訊很清楚，『內布拉斯加州的華茲家族支持川普』。」

州長華茲的親姊姊珊蒂（Sandy Dietrich）對此表示，對於「遠房親戚」表態反對的行為，她不會多做評論，因為他們和照片中這一家人真的很不熟。

事實上，這已非第一次華茲的家人因政治分歧而鬧上檯面。華茲的親哥哥傑夫（Jeff Walz）就曾公開表示，他百分之百反對弟弟的政治觀點，「他不是那種當你需要對未來做決定時會想碰到的人物。」

不過，傑夫也坦言，他和弟弟自2016年後就沒再碰面，自己也是華茲被選為副手的消息公開後才得知，而他也無意影響其他選民，「我只是想讓大家知道，我和他的觀點不同而已。」