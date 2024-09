家人倒戈！　賀錦麗副手華茲家族「穿川普上衣」表態力挺

▲賀錦麗副手、明尼蘇達州州長華茲(Tim walz)的堂哥一家人表態力挺川普。(圖/翻攝自X/@CWHerbster)



記者張方瑀/綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)在10日晚間辯論後發文力挺民主黨候選人賀錦麗,吸引超過950萬人按讚響應。不過,儘管川普辯論表現不佳,但他仍獲得「重要人士」的支持,那就是賀錦麗副手、明尼蘇達州州長華茲(Tim walz)的堂哥一家人。

▲民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)。(圖/路透)



綜合外媒報導,辯論前幾天有一張照片在網路社群流傳,照片中有一群人穿著「華茲家族力挺川普」(Walz for Trump)的上衣,後方還掛著「川普2024奪回美國」的旗幟。沒想到這一家人,居然是賀錦麗副手華茲的堂哥一家人。

華茲的堂哥表示,他的父親和華茲的祖父是兄弟,當時華茲剛被提名為副總統候選人不久,他們全家在聚會時就決定穿著訂製上衣力挺川普,並拍下照片留念,「這張照片是真的,這些上衣也是真的,我們是內布拉斯加州的華茲家族,我們的祖父是兄弟,衣服上的資訊很清楚,『內布拉斯加州的華茲家族支持川普』。」

Tim Walz's family back in Nebraska wants you to know something...@realDonaldTrump @JDVance #SaveAmerica???????? pic.twitter.com/zp08nuKAun