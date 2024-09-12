美國南加州山林大火燒一周！延燒面積超過3.6萬英畝　縱火男子被逮

▲美國南加州聖貝納迪諾縣的山脊發生山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國南加州近日以來天氣乾燥，容易引發山林大火，上萬戶居民被迫從家園撤離，其中位於南加州洛杉磯縣境內的安琪拉國家森林公園的橋樑火災，已經蔓延至聖貝納迪諾縣（San Bernardino County），延燒面積超過3萬6000英畝，不過經過警方調查後，發現這場火災為人為縱火所致，緊急逮捕34歲男子。

根據《NBC洛杉磯》等美媒報導，位於加州洛杉磯東部的聖貝納迪諾國家森林，從5日起開始因不明原因而燃燒，截至當地時間11日晚間6時30分，已經燃毀超過3萬6000英畝的土地，當地官員表示大約有7萬3000棟建築物受到火災威脅，受影響的該地區居民達到10萬人。

由於天氣炎熱、濕度下降，加上偏遠地區的陡峭地形，對消防人員而言是一大挑戰，至少3名消防隊員在滅火過程中受傷。據悉，極端氣候加劇了火災強度，洛杉磯市中心於當地時間9日下午的氣溫達到攝氏40度（華氏104度）。

加州消防局聖貝納迪諾部門官員開始進行調查，包括調閱監視器影片和車牌閱讀器，發現34歲的男子賈斯汀（Justin Wayne Halstenberg）涉嫌縱火，因此派遣人員前往他的住處進行搜查，在房子和汽車尋獲相關的作案工具，因此10日依上述嫌疑進行逮捕，並關押在中央拘留中心，目前以8萬美元保釋。

報導指出，儘管賈斯汀在社群網上兼線上履歷始祖「領英」（LinkedIn）的個人檔案顯示，其為一名聯邦快遞的送貨員；但聯邦快遞卻表示，自從上周四（5日）報導火災消息，當時男子並非聯邦快遞的員工。