國3大溪段4車撞成一團　黑色自小客「車頭爛毀車尾沒了」

▲國道3號桃園大溪南下路段65K處，昨晚發生4車連環碰撞事故，國道六隊警方到場處理。（圖／國道六隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道3號南下桃園大溪南下65K處昨（11）日晚間發生4車連環碰撞事故，國道六隊警方據報後會同警消到場處理，警方查出，現場占用內側與中線2個車道，其中1名駕駛有胸頸擦挫傷勢，但無生命危險，已送國軍桃園總醫院救治，其餘並無人受傷，肇事原因初步調查是未保持安全距離，現場處理後已於晚間10時44分排除，真正肇事原因仍由警方調查釐清。

▲國道3號桃園大溪南下路段65K處，昨晚發生4車連環碰撞事故。（圖／國道六隊提供）

國道六隊指出，昨晚9時時51分許，國道3號南下65K處發生4車連環碰撞事故，42歲廖姓男子駕駛轎車行駛中線車道，疑似未保持安全距離，碰撞前方由58歲羅姓男子駕駛轎車，導致再碰撞前車由43歲姜姓男子駕駛轎車，再碰撞由45歲邱姓女子駕駛轎車，現場一片混亂，其中羅姓男子有胸頸擦挫傷勢，但意識清楚，已由119救護車送往國軍桃園總醫院檢傷。

事故現場佔用內側與中線車道處理，警方於晚間10時44分完成排除，4車駕駛經酒測後均無酒精反應，肇事原因正由警方調查釐清。

▲國道3號桃園大溪南下路段65K，昨晚發生4車連環碰撞事故。（圖／國道六隊提供）

國道六隊警方呼籲，汽車用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見肇事原因即是未保持安全距離，違規者將處罰新台幣3000至6000元，若因而致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。籲請用路人應遵守交通安全規則，依速限行車並保持安全距離，隨時注意前車動態，切勿疲勞駕駛，遇車流回堵應開啓危險警示燈警示後車，維持行車安全。