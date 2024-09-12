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社會 社會焦點 保障人權

越南妹拉同鄉趕中秋訂單！7人打黑工遭查獲嚇哭　老闆發紅包壓驚

▲▼打黑工 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲豆腐工廠聘用非法移工打黑工 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中秋節家家戶戶都會烤肉開趴，移民署高雄市專勤隊日前接獲線報，大寮區一家工廠為趕中秋節豆干訂單，疑似聘僱失聯移工趕工。經到現場查緝，非法打黑工的失聯移工在廠內四處逃竄，最後7人通通被逮，不過雇主也有情有義，現場發放千元中秋紅包讓這些移工壓壓驚，其中最年輕的20歲男性移工，感動地不禁掩面哭泣。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前獲報，大寮區一家豆腐工廠為了趕中秋訂單，疑似聘用失聯移工，隨即會同勞工局稽查人員前往工廠聯合查緝。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲移工在廠區內四處逃竄，還拿塑膠籃丟查緝人員。（圖／記者許宥孺翻攝）

稽查人員到場查處後，非法移工慌張地在廠區內逃跑亂竄，其中1名男性失聯移工還高舉塑膠籃丟向專勤隊人員，不過專勤隊員俐落閃開，並以優勢人力將他包圍壓制，最後7名非法工作的移工全數被查獲。

專勤隊調查，一名越南籍阮姓女子是這家豆腐工廠合法移工，為了幫老闆找人趕訂單，透過臉書刊登廣告以媒介同鄉打黑工，廣告並註明「工廠趕單介紹工作不收仲介費」，吸引許多失聯移工私訊詢問。

▲▼打黑工 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲移工遭逮後，老闆指示會計現場發中秋紅包。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼打黑工 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲20歲男性移工拿到紅包後感動到哭。（圖／記者許宥孺翻攝）

專勤隊進一步詢問，發現移工經由臉書廣告應徵後，在豆腐工廠內從事洗桶子、炸豆腐等工作，環境雖悶熱潮濕，但為感念移工們辛勞，工作結束後老闆會額外提供豆腐、豆漿等豆製品讓移工們帶回去享用。甚至遭專勤隊查獲後，非法雇主還在現場發千元中秋紅包給移工們壓驚，其中一名20歲男性移工甚至感動到掩面哭泣。

遭逮的7名非法移工指認阮女為非法仲介集團，全案依違反就業服務法移送勞工局裁罰，最重可處新臺幣75萬元罰鍰；後續7人也將依法收容後遣返，並將擴大追查有無涉及其他不法情事。

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