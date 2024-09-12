林郁婷領軍「台北時裝周SS25」帥度爆表！吊嘎衫展現台式時尚

▲「台北時裝周SS25」主視覺由奧運金牌國手林郁婷與模特兒共同演繹，老字號排骨店變成時尚伸展台。（圖／文化部）



記者林育綾／台北報導

帥度爆表了！文化部今（12）日搶先公布「台北時裝周SS25」，此季主視覺，以「台Type時尚圖鑑」為概念，特別邀來奧運金牌國手林郁婷與模特兒共同演繹，除了以她堅毅自信的形象，詮釋了台灣時尚的獨特魅力，模特兒身上也有不少代表性的台式單品，像是吊嘎汗衫、挑染髮、台客風金項鍊金錶、護身符等元素都融入「台味時尚」。

「台北時裝周SS25」主視覺，以「台Type時尚圖鑑」為概念，走訪台北歷史街區與現代建築，將台灣人日常生活的場景轉化為城市中的「伸展台」。包含下課後的奶茶店、大稻埕的毛刷行、夜市小吃攤的古早味、瞭望車水馬龍與台北天際線的人行天橋、電影中常出現的南機場公寓，從菜市場到超市大賣場，都承載了台灣人的共同記憶。

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▲林郁婷作為主視覺中的主要角色，以堅毅自信的形象，詮釋了台灣時尚的獨特魅力。（圖／文化部）

文化部表示，「2024台北時裝周SS25」特別邀請奧運金牌得主林郁婷，作為主視覺中的主要角色，以堅毅自信的形象，詮釋了台灣時尚的獨特魅力。作為台灣的驕傲，她象徵著堅定、勇敢與突破，她的參與讓此次時裝周的主視覺更加充滿力量，展現了台灣時尚與文化並行的光芒。

文化部說明，林郁婷和時髦人士是既熟悉卻新鮮亮眼的所在，穿上台灣設計師服裝，以在地台味新造型，齊集匯聚在老字號排骨店，像是一場時尚辦桌派對，凝聚台灣的魅力能量。

▲在這次主視覺模特兒的人物細節上，也加入具有代表性的台式單品。（圖／文化部）



在這次主視覺模特兒的人物細節上，也加入具有代表性的台式單品，像是阿嬤買菜的環保茄芷袋、台客風金項鍊金錶、挑染髮、大樹下阿公的扇子、吊嘎汗衫、夾娃娃店的絨毛玩偶、BB. CALL腰包、辣妹網襪、運動襪配洞洞鞋或是高跟涼鞋，都變身時髦單品，與時裝周設計師的精緻服裝創意搭配出搶眼造型。這些場景與細節，既保留傳統，又融入當代流行的精髓，成為此次主視覺中的重要的時尚符號。

「台北時裝周SS25」將於10月17日至10月21日在台北松山文創園區展開，其中10月17日開幕秀將首度與圖像IP合作，由6位服裝品牌設計師與6位圖像IP藝術家，聯合打造兼具時尚與創新的舞台，並共同推出聯名周邊商品，可供民眾前往選購。

而為延續前一季社會大眾的熱烈反應，文化部表示同日加場民眾專場，再次邀請大眾一同出席這場時裝盛宴，感受時尚與文化創意的跨界魅力。時裝周期間還有「台Type 超搖擺」時尚展，展出開幕秀的時裝品牌及合作圖像IP品牌合作秘辛，時裝周期間更有多達13場品牌秀活動，更多活動資訊可關注台北時裝周官方網站及社群。