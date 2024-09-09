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「體育發展部」拚明年揭牌　今首次諮詢會！林郁婷、李洋都來了

▲▼體育發展部諮詢委員首次會議。（圖／行政院提供）

▲體育發展部諮詢委員首次會議。（圖／行政院提供，下同）

記者陶本和／台北報導

適逢9月9日「國民體育日」，行政院召開「體育暨運動發展部諮詢小組第1次會議」，由行政院長卓榮泰逐一頒發委員聘書。卓榮泰表示，為打造嶄新的體育暨運動發展部，落實發展全民運動、國際競技與運動產業，政府邀請相關專業人士與會，盼借重委員的專業及經驗，提供籌備小組更多建言，他期盼「體育暨運動發展部」能於明（2025）年順利正式揭牌，規劃更多展望國家未來的體育政策，並讓世界持續看見臺灣在運動場上發光發熱。

卓榮泰表示，教育部於8月15日行政院會，提出2024巴黎奧運參賽成果報告，會中他宣布成立「體育暨運動發展部籌備小組」，由行政院龔明鑫秘書長擔任召集人，邀集政府相關部門參與。但這項籌備工作只憑政府之力是不夠的，為提出展望國家未來的體育政策，並給予國人全新的體育參與，以及讓世界持續看見臺灣在運動場上發光發熱，他指示行政院鄭麗君副院長擔任召集人，並特別選定「國民體育日」的今日，成立「體育暨運動發展部諮詢小組」。

卓榮泰說，期盼納入民間力量，邀請體育界、運動產業相關人士與專家與會，藉由委員們的經驗、專業、參與及感受，讓籌備小組對於體育運動發展的過去、現況及未來目標，具有更深刻的瞭解。

卓榮泰指出，近期他與總統賴清德均參與許多體育活動，他接觸了足球、桌球，總統則著迷於棒球。為落實發展全民運動、國際競技、運動產業的重要精神，總統相當重視諮詢小組會議。此外，政府在明（2025）年度中央政府總預算中，已規劃相關預算，希望「體育暨運動發展部」組織法草案完成後，送請立法院審議，順利於明年正式揭牌運作，成為國家劃時代的體育組織。

卓榮泰說，他在今日會議看到許多在國際賽事表現優異的選手，他相信台灣在國際上取得佳績，能帶動全民參與體育，反之亦然，兩者互為影響，共同形塑國內的運動產業，未來不僅臺灣選手出國比賽，也能在國內舉辦國際重要賽事，邀請國際優秀選手來台參賽。

最後，卓榮泰表示，「體育暨運動發展部」成立獲得朝野高度共識，在立法院新的會期期間，行政院將全力推動組織法通過，讓臺灣體育發展走向下一個嶄新的階段。因此，他今日頒發的委員聘書，象徵重責大任的傳遞，至盼借重各委員的豐富經驗，提供政府建言，以促進國家體育政策更加完善，未來也會逐步落實於嶄新的「體育暨運動發展部」，並孕育出下一代的國家好手。

▲▼體育發展部諮詢委員首次會議。（圖／行政院提供）

「體育暨運動發展部諮詢小組」委員名單：

鄭麗君 行政院副院長
王淑音 中華民國大專院校體育總會會長
王湘惠 臺北市女子足球員職業工會理事
石明謹 台灣足球發展協會理事長
向玉麟 電競選手
吳昇光 國立臺灣體育運動大學教授
吳燕妮 國立中正大學副教授/帕運教練
李洋 國立體育大學副教授/羽球選手
林佳和 中華民國手球協會理事長
林季嬋 國立高雄大學副教授/游泳選手
林郁婷 拳擊選手
林德嘉 國立臺灣師範大學教授（退休）
林鴻道 中華奥林匹克委員會主席
邱炳坤 國立體育大學校長
邱為榮 中華民國專任運動教練協會秘書
胡光秋 帕運羽球選手
胡劍峯 中華民國高級中等學校體育總會
徐正賢 台灣運動產業協會理事長
徐裴翊 翊起運動創辦人
高俊雄 南華大學校長
張少熙 國立臺灣師範大學教授
莊佳佳 跆拳道選手（退役）
莊智淵 桌球選手
許光麃 國立臺灣體育運動大學校長
許育修 網球選手
連珍羚 柔道選手
郭婞淳 舉重選手
陳怡君 愛爾達電視董事長
陳俊璋 就是棒社區棒球聯盟創辦人
陳傑憲 臺北市職業棒球員職業工會理事長
陳智郁 國立臺東大學副教授/體操選手退役
曾文鼎 臺北市職業籃球員職業工會理事長
黄柏青 中華民國體育運動舞蹈總會委員
黄美珍 國立高雄師範大學教授
黃培閎 排球選手
黃渼茜 國立臺灣大學講師/游泳選手
黃顯祐 中華民國體育運動記者協會理事長
楊清瓏 中華職業棒球大聯盟秘書長
葉政彥 中華民國體育運動總會會長
雷千瑩 射箭選手
趙士強 台灣棒球名人堂協會理事長
劉志威 中信育樂副董事長
劉柏君 台灣運動好事協會執行長
劉湧昌 巨大（捷安特）集團執行長
蔚順華 國立陽明交通大學副校長
鄭怡靜 桌球選手
盧彥勳 盧彥勳國際網球學院創辦人
穆閩珠 中華帕拉林匹克總會會長

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