林郁婷擔任「反霸凌大使」　自曝遭攻擊心境：不夠強大無法站在這

▲林郁婷（中）擔任教育部反霸凌公益大使，坦言自己若心智不夠強大，是無法站在這。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長鄭英耀今（4日）頒發聘書，邀請「台灣拳后」林郁婷擔任教育部反霸凌公益大使。鄭英耀說，儘管奧運期間遭到網路霸凌與不名譽攻擊，林郁婷卻克服壓力還奪金，難能可貴，還成為反霸凌的一道光。林郁婷坦言，心智若不夠強大，無法站在這，盼藉由自己親身經歷與體悟，盼未來霸凌不再發生。

教育部致力推動防制校園霸凌的工作，為推動宣導工作，規劃每學期開學第一周為友善校園週，宣導校園霸凌防制、性別平等教育、人權教育、品德教育等各項議題，今年宣導主題為「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」，為達到宣傳效果，今年特別聘請林郁婷擔任反霸凌大使。

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鄭英耀今天在教育部頒發聘書給林郁婷，並擔任教育部反霸凌公益大使。鄭英耀表示，林郁婷在今年奧運比賽期間，經歷網路與國際許多不名譽攻擊與不實詆毀，但林郁婷卻能用非常健康的態度堅強以對，克服種種不實指控，並肩負國人奪牌的心理壓力，還拿下奧運金牌，真的不簡單，能面對逆境還正向思考，相當難能可貴，加上奪金的過程紮實練習，可以說是生命鬥士與楷模。

鄭英耀進一步表示，感謝林郁婷成為反霸凌大使，也是青少年與民眾的值得學習的榜樣，相信透過這個榜樣，讓年輕人或學生面對外在壓力與挑戰時，能用更健康心理，化許多挑戰為生活與學習的成長力量。

林郁婷則坦言，「站在這裡非常不容易」，畢竟心智要足夠強大，當時在巴黎遇到這麼多事情，還好身後有這麼多人支持自己，是自己一直堅持到底的原因，若心智不夠強大，應該也沒辦法站在這裡。

對於成為反霸凌大使，林郁婷表示，這是一個沉重任務，希望把這個身份做好，她也提到，霸凌無處不在，不僅校園、職場、家庭，各行各業都有，接下大使後，希望藉由自己親身經歷與體悟，讓大家知道霸凌是不對，希望未來霸凌會減少、甚至不要再發生，讓大家擁有一個和平健康的社會。

▲鄭英耀（圖左）邀請林郁婷（圖右）擔任教育部反霸凌公益大使，稱讚林郁婷成為反霸凌的一道光。（圖／記者許敏溶攝）