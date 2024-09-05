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台灣大哥大為奧運英雄慶功　林郁婷、郭婞淳、陳念琴等6位選手歡聚

台灣大哥大為奧運英雄慶功 林郁婷、郭婞淳、陳念琴等6位選手歡聚（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大哥大舉辦奧運英雄慶功，表彰頂尖運動員們的卓越成就，邀請6位選手與嘉賓到場共襄盛舉。由左至右為黃筱雯、丁華恬、陳念琴、台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠、台灣大哥大總經理林之晨、中華奧會主席林鴻道、台灣大哥大董事長蔡明忠、中華台北代表團醫療長林瀛洲、郭婞淳、林郁婷、林昀儒。（圖／台灣大哥大提供，以下同）

記者錢雅慧／綜合報導

台灣大哥大長期支持台灣優秀運動選手征戰國際成果豐碩，本屆奧運全台灣共60位選手參賽就有12位是台灣大哥大運動家族的優秀成員，其中林郁婷、郭婞淳及陳念琴分別奪得一金二銅的好成績。為表彰頂尖運動員們的卓越成就，台灣大哥大董事長蔡明忠與總經理林之晨於今(5)日舉辦「Team Taiwan台灣大榮耀慶功會」，林郁婷、郭婞淳、陳念琴、丁華恬、黃筱雯及林昀儒等6位奧運國手參加，在中華奧會主席林鴻道和中華台北代表團醫療長林瀛洲的見證下，獲頒助烕金，金牌10萬美元、銅牌2.5萬美元。6位選手也在歡樂氣氛下，熱血齊呼要前進名古屋亞運與洛杉磯奧運！

台灣大哥大為奧運英雄慶功 林郁婷、郭婞淳、陳念琴等6位選手歡聚（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大哥大董事長蔡明忠現場頒贈7位數助威金。

作為一名鐵人三項運動愛好者，蔡明忠董事長在「Team Taiwan台灣大榮耀慶功會」上有感而發，他特別能夠體會與理解，選手們在嚴苛訓練中對抗身體痛楚所展現的高強度意志力，與面對各種挑戰時不屈不撓的精神，依選手出發前對選手們的承諾，在今天頒發給三位奪得獎牌的選手台幣七位數助威金。郭婞淳重現頒獎台上自拍的畫面，高舉手機與蔡董事長以及林郁婷、陳念琴合影，大董看到婞淳的手機，直呼應該要換手機了，並現場宣布要致贈台灣大運動家族每位奧運參賽選手一台9月熱騰騰全新上市的iPhone頂規旗艦機款。平日靠慢跑鍛鍊心志的林之晨總經理則也特別致贈別具意義的專屬禮物，像是拳擊金牌得主林郁婷獲贈了《第一神拳》中的主角「幕之內一步」公仔，象徵一路拚搏無畏的戰鬥精神、幫郭婞淳找齊了她參與四屆奧運獨缺的倫敦奧運吉祥物、陳念琴則獲贈一條象徵女力的「無限」項鍊。林之晨並一一為選手們披上即將在今年秋冬上市的「台灣大哥大飛行外套」，象徵選手們將繼續在國際舞台上高飛，為台灣爭光。中華奧林匹克委員會主席林鴻道，以及中華台北代表團隨隊醫療團的醫療長林瀛洲醫師，也親自出席慶功會共襄盛舉，與體壇健兒共享高光時刻。林主席當面感謝台灣大今年全新創作Never Give Up這首歌，成為2024巴黎奧運中華台北代表團合作夥伴、為所有參賽選手應援、喚起全民熱血響應，並肯定企業長期對運動選手的支持。

台灣大哥大為奧運英雄慶功 林郁婷、郭婞淳、陳念琴等6位選手歡聚（圖／台灣大哥大提供）

▲蔡董事長現場頒發助威金給郭婞淳、林郁婷、陳念琴，並於台上自拍合影。

台灣大哥大為奧運英雄慶功 林郁婷、郭婞淳、陳念琴等6位選手歡聚（圖／台灣大哥大提供）

▲蔡董事長現場宣布致贈台灣大運動家族每位奧運參賽選手一台9月熱騰騰全新上市的iPhone頂規旗艦機款。

董事長蔡明忠感性祝福 頒贈7位數助威金並承諾送出即將上市的iPhone新機
台灣大哥大董事長蔡明忠於榮耀慶功宴中，向參加巴黎奧運的選手們表達了深厚的感謝與支持，蔡董事長表示，每當看到選手們在賽場上無畏地迎戰每一個挑戰，無論是在高掛勝利的喜悅還是在失利的沉痛中堅持前行，都深深地被運動員們的勇氣與堅持所感動。每一滴汗水和淚水，都在證明什麼是真正的鬥志和力量。

蔡董事長表示，台灣大自2003年起對運動賽事的長期投入，涵蓋網球、高爾夫球、空手道、柔道、舉重、桌球、拳擊、體操、霹靂舞、地板滾球，運動家族今年擴大至21位選手，較上屆東京奧運6位選手參賽，本屆巴黎奧運更創下12位選手參賽紀錄。蔡董事長指出，台灣大很榮幸能夠作為選手們的堅強後盾，支持他們在世界各地征戰，為台灣奪下榮耀。儘管面對來自各方的巨大壓力，台灣好手們依舊取得隊史上第二佳的奪牌成績，顯示出無與倫比的韌性與毅力。無論未來挑戰多麼艱巨，台灣大哥大將是最堅實的後盾，陪伴每一位運動員走得更遠、更高。

台灣大哥大為奧運英雄慶功 林郁婷、郭婞淳、陳念琴等6位選手歡聚（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大哥大總經理林之晨現場致贈別具意義的專屬禮物給每一位選手。

總經理林之晨獻上飛行外套及紀念好禮 祝福選手「飛」向國際舞台 締造新猷
林之晨總經理親自致贈禮物，象徵台灣大哥大對選手們的全力支持，更是對他們 Never Give Up 精神的致敬，無論競賽場上或生活中，面對再艱難的挑戰，始終做選手最有力的靠山。除了送出別具意涵的紀念禮物，林總經理也準備了21件台灣大哥大全新飛行外套，贈送給台灣大運動家族的21位選手，林總經理熱血地表示：「希望這件象徵台灣大能所不能精神的飛行外套，能陪伴選手們在世界征戰，用無所畏的姿態，主宰比賽，為台灣寫下一次又一次的驕傲。」

台灣大哥大為奧運英雄慶功 林郁婷、郭婞淳、陳念琴等6位選手歡聚（圖／台灣大哥大提供）

▲郭婞淳重現頒獎台上自拍的畫面，高舉手機與蔡董事長以及林郁婷、陳念琴合影。

郭婞淳：很開心終於收齊四度出戰奧運的吉祥物
林之晨總經理首先為代表台灣出戰4次奧運，並連續三年奪下獎牌的郭婞淳，送上她收藏中唯一缺少的「倫敦奧運吉祥物」。郭婞淳收到倫敦奧運吉祥物時，眼眶泛淚表示「這四屆其實不容易，謝謝台灣大哥大與富邦，陪著我走了這麼久，我心中真的滿滿的感謝」。林郁婷則驚喜收到即將絕版的日本漫畫《第一神拳》中的主角「幕之內一步」公仔，表示將持續堅持做自己，「感謝台灣大哥大的支持讓我們在舞台上發光發熱」。在巴黎奧運賽期間，以優秀表現與滿滿正能量讓觀眾熱血沸騰的陳念琴，收到林總經理送上的「無限符號項鍊」，熱血的表示「謝謝台灣大！未來將繼續奮戰」。林總經理也特別準備了小比目魚圖案的項鍊，送給有同樣刺青圖案的黃筱雯，剛過完生日的筱雯也期許自己在後續名古屋亞運及洛杉磯奧運繼續加油！體操精靈丁華恬則獲贈了一只烏克麗麗！她從林總經理手上接到桃木製的「烏克麗麗」時臉上藏不住驚喜，希望可以陪伴他度過訓練和比賽壓力。身為台灣最年輕的世界桌球錦標賽國手之一，林昀儒多次代表台灣參加國際賽事，他分享面對壓力都是透過聽音樂和吃美食來抒壓，很開心地收下林總經理送上的「藍芽音響」，並表示「雖然這次成績沒有很理想，但我會努力爭取下一次的個人成績」。

台灣大哥大為奧運英雄慶功 林郁婷、郭婞淳、陳念琴等6位選手歡聚（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大推出一系列奧運慶功優惠，再次恭喜所有奧運英雄成功突破自我，創下亮眼表現。

台灣大推出一系列奧運慶功優惠
為再次恭喜所有奧運英雄成功突破自我，創下亮眼表現，台灣大哥大也推出一系列的奧運慶功優惠，於myfone網路門市申辦999元以上5G指定方案，即日起至9月11日限時贈送最高2,000 momo幣；網路門市預付卡儲值5日不限速上網吃到飽只要500元，限時加碼再送5日。即日起至9月15日，推出多款娛樂影音服務優惠，於台灣大哥大Disney+官網輸入優惠代碼【GOLD】，即享Disney+ 單購月訂案首月半價優惠，於台灣大哥大HBO GO官網輸入優惠代碼【GOLD】享HBO GO月訂案首月88元，原價1,500元的MyVideo 豪華月租方案，於活動期間享歡慶價750元，訂閱3個月加碼送3個月免費。台灣大創新科技服務MyMoji同步推出2項優惠，即日起至9月30日使用MyMoji APP即可免費手機自拍AI建模，製作與運動家族巴黎奧運奪牌選手林郁婷、陳念琴、郭婞淳，三人同框的主題貼圖；到myfone三創直營門市也可免費體驗3D建模儀， 3秒拍攝、30秒產出你的3D虛擬分身，解鎖模型享優惠價99元(原價499元)。

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