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富士山腳下「本町通」成拍照熱點　觀光公害反助老街重生

▲▼富士山腳下「本町通」成拍照熱點 觀光公害反助老街重生。（圖／記者許凱彰攝）

▲富士山腳下「本町通」成拍照熱點，觀光公害反助老街重生。（圖／記者許凱彰攝）

文／中央社

日本富士山腳下一條沒落老街，因為懷舊氛圍搭配富士山，近年成為觀光客拍照熱點，讓當地面臨「觀光公害」問題。不過，當地政府也看準大量湧入的觀光人潮，正著手讓老街重生。

日本讀賣新聞報導，作為拍攝富士山的絕佳景點之一，山梨縣富士吉田市區商店街「本町通」近年廣受外國遊客喜愛紛紛造訪，目前已知街上將新開幕近20家餐飲及紀念品等商店。

這裡因為隨處可見空店舖拉下的鐵捲門，過去也被稱為「鐵捲門之街」，雖然「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）已成此地區正面臨的課題，但富士吉田市政府同時看好「觀光公害」帶來的集客能力，已開始針對有意在此開店業者提供補助，希望讓「鐵捲門之街」獲得重生。

富士吉田市政府有意將這條商店街打造成觀光核心。

▲▼富士山腳下「本町通」成拍照熱點 觀光公害反助老街重生。（圖／翻攝自Google地圖）

▲「本町通」盡頭延伸處就是富士山，老街成為拍照熱點。（圖／翻攝自Google地圖）

本町通盡頭延伸處就是富士山，因此也被稱為「富士路」。這一帶雖然直到1960年代中期止，是擁有電影院的鬧區，但隨著家用汽車逐漸普及等持續沒落。目前街上有超過百棟建物成為空屋或空店面。

不過，因為這裡可以把富士山當成背景，同時拍攝到招牌和日式燈籠等殘留日本「昭和風情」的商店街，因此從幾年前就開始在社群平台引發話題，最近單日就有超過4000名觀光客造訪。

觀光客增加就讓違規停車及亂丟垃圾等「觀光公害」問題變得顯著，不過，市府正在尋找如何利用大量造訪外國觀光客活化地方的作法。

目前市府已著手進行的項目，就是讓擁有大量空店家的商店街重生。

富士吉田市政府2023年6月成立以促進地區發展為目的的「社區總體營造公社」，並從同年10月起開始提供最多300萬日圓到500萬日圓的補助金，對象是在商店街周邊空店舖開新店的個人或法人，截至目前已接獲19件申請，預計18件將獲通過。

這些申請開店案件樣態各有不同，未來依序將開業的包括餐飲店、青年旅館、紀念品店及體驗型工作坊等。

使用補助金最快將在10月開幕炭火燒烤店的45歲男性說，想把自己的店打造成讓國內外遊客難以忘懷的店。

這名男性買了一棟過去曾是電器店的兩層樓建物，並花半年時間進行裝潢，讓顧客能在保有懷舊氛圍的店內享用串燒等美食。

老街重生最大課題就是不損及作為吸引遊客上門賣點的「懷舊感」，社區總體營造公社也針對進行保有建物外觀的工程提供補助，並進行空店舖所有權人和希望開店者間的媒合。

社區總體營造公社62歲承辦人員水越欣一說，希望在盡可能把吸引許多人的景觀保留下去的同時，將這裡打造成也能提供「盛情款待」的街道。

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