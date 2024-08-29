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台女颱風前夕爬富士山「跌倒被背下山」　日網怒：救援該收費

▲▼ 日本第一高峰富士山28日上午觀測到今年首波積雪「初冠雪」。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣女遊客與家人一同爬富士山，不料下山時摔倒扭傷腳，被搜救人員背下山。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

今年第10號颱風珊珊逼近日本，日本氣象廳28日對部分地區發布最高級別的「特別警報」。不料，前一天仍有台灣遊客攀登富士山摔倒受傷，被救援人員背下山。事後，日媒報導指出當時天氣狀況不佳，引發日本網友討論。

根據《靜岡電視台》報導，63歲台灣女遊客27日上午9點多下山時，在富士宮口元祖七合目附近摔倒，當場腳踝受傷、無法動彈，由導遊打電話向警方求助。

靜岡縣警察山地救援隊獲報趕抵，立刻將傷者背下山送醫，所幸並無大礙。當地警方表示，女遊客參加了一個十多人的登山旅行，26日和家人一起爬富士山，並在山中小屋過夜，案發時天氣不佳。

日本網友們看完紛紛留言「最好收取更多入場費或救援費，外國人的求助也太多了」、「我們不該在颱風來臨時去救援，因為搜救人員也有風險」、「救援費用來自我們的稅金，請盡快考慮收費救援，我不想為那些魯莽爬山的外國人繳稅」、「在這樣的天氣裡爬山是不是很愚蠢呢？」

不過，也有日本網友緩頰「我不知道這個人爬山時遇到什麼，但我很高興她獲救了」、「很多人在做登山決策時只看大範圍天氣預報，如果要改善類似情況，我們應該在富士山官網提供免費的山區天氣預報」。

 
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