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富士山「異常事態」開山9人罹難！死亡數飆2倍有2原因

▲▼日本富士山。（圖／記者許力方攝）

▲富士山本季開山已9死。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

日本「第一高峰」富士山為期2個多月的登山季7月開跑，但今年自開山以來不斷發生死亡意外，共計9人，尤其靜岡縣一側路線就有6人不幸喪命，人數是去年的2倍多，日媒統整可能跟今年出現了「2個異常」狀況有關。

富士山「封山」前倒數3天，山頂仍傳來求救聲。一名來自琦玉縣、56歲的上班族關根洋一，與一行人一同攀登富士山，7日下午1時許，他們走靜岡路線到達山頂附近休息時，突然昏迷不醒，送醫不治，這是富士山開山後本季第9死，引起日本社會關注。

▲▼日本海內外旅客攀登富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本海內外旅客攀登富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲日媒分析富士山出現「異常事態」。（圖／達志影像／美聯社）

富士山本季開山已有超過17萬人前往攀登，9月10日將封山，5日最低溫來到1.5度，晝夜溫差大，此時登山十分危險，容易發生體溫過低、高山症等危及生命安全。截至7日，靜岡路線造成6死，山梨路線3死，本季已有9人不幸罹難，人數是去年的2倍多。

全日本新聞網（ANN）報導，富士山出現「異常事態」，研判可能跟2個異常有關。第一點是今年頻繁且突發性雷雨，造成惡劣天候。第二點則是今年首度採取從有限制的山梨側路線，轉往靜岡側路線入山，山梨側入山的登山客人數比去年減少一成，靜岡側則相對增加了1.5倍。

報導製出，山梨側較適合新手，靜岡側坡度較陡峭；為了解決登山人潮擁擠狀況，山梨側實施入山限制，祭出限制單日登山人數上限，並徵收通行費措施，還會在每天下午4時至隔天清晨3時關閉閘門，防止「單攻」（彈丸登山），確實極大程度保證登山客安全，成效讓山梨縣政府有感。

富士山海拔3776米，地處山梨縣和靜岡縣交界處，每年從7月1日至9月10日展開為期2個多月的登山季。攀登路線主要有4條，其中一條位於山梨縣，三條位於靜岡縣。山梨縣側坡度較緩，屬於新手登山路線。2023年，富士山於疫情後首次全面開放登山，大量遊客湧入，造成登山步道人潮擁擠、垃圾成堆。

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