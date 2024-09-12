特大美式15杯520、抹茶拿鐵10元！超商限時優惠　褲型衛生棉買1送1

▲全家人氣咖啡、飲料「第2杯10元」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

超商限時優惠來了！7-ELEVEN即日起至9月17日推出「秋饗食光」咖啡520組合優惠，特大冰美15杯只要520元，等於一口氣省380元。全家便利商店也祭出會員限定下殺，即日起至9月15日，三大現做飲品「第2杯10元」；此外還有指定腰果、穀物棒「買1送1」，另外受到女性朋友愛用的熟睡褲型衛生棉也有買1送1，趁機囤起來最划算！





▲7-11即日起至9月17日推出「秋饗食光」咖啡520組合優惠。（圖／7-11提供）

★7-ELEVEN

7-11針對中秋節，在OPENPOINT行動隨時取推出「秋饗食光」520組合咖啡優惠，包括「特大杯拿鐵11杯」、「特大杯美式15杯」、「珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶 任選13杯」、「一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選12杯」、「中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選8杯」，通通只要520元，最高可省下380元。

▼7-11「秋饗食光」520咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家即日起至9月15日推出會員限定優惠，超過20項殺品破盤價，三大現做飲品「Let's Cafe大冰磚拿鐵、搖搖茶吧特大荔枝貴妃紅茶、私品茶靜岡抹茶拿鐵」第2杯只要10元。

其他還商品特價包括可爾必思買2送2、纖穀派燕麥棒買1送1、可樂果貨卡迪那迷你包買2送1、蘇菲超熟睡褲型衛生棉及廚房紙巾等商品買1送1。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

除此之外，萊爾富也推出限時殺優惠，即日起至9月15日，5項人氣夯品「買1送1」，包括冰棒、泡麵、飲料、能量飲都有，還有綜合蔬果汁買2送2、鮮奶油布蕾第2件10元等。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）