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7-11推蠟筆小新集點！搖頭公仔、阿呆掛鐘超萌　40款周邊限量搶

▲▼7-11將從9月18日起，推出「蠟筆小新vs阿呆」逾40款限量周邊，包括阿呆掛鐘等。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN從9月18日起推出「蠟筆小新vs阿呆」逾40款限量周邊。（圖／業者提供）

記者許敏溶／台北報導

蠟筆小新鐵粉注意！超商業者7-ELEVEN將從9月18日起，以開學、居家、辦公、出遊四大生活場景，推出「蠟筆小新vs阿呆」逾40款限量周邊，入手價最低299元起，包括阿呆掛鐘、幼兒園制服造型的絨毛娃娃等商品，等待與粉絲見面。

7-ELEVEN今（11日）宣布，從9月18日下午3時起，全店精品推出「蠟筆小新vs阿呆」活動，呈現全新酷潮ootd穿搭風格的限量周邊商品，推薦粉絲必收的「絨毛萬用提袋」，可擁有小新或阿呆可愛大頭吊飾與實用購物袋，「鑰匙座+公仔鑰匙圈」則是居家或外出快速找到鑰匙的神隊友組合，公仔造型「疊疊樂」為休閒益智時間增添童趣，選擇自帶餐具「不鏽鋼便當盒提袋組」治癒身心也能永續愛地球。

▲▼7-11將從9月18日起，推出「蠟筆小新vs阿呆」逾40款限量周邊，包括阿呆掛鐘等。（圖／業者提供）

▲「蠟筆小新vs阿呆」限量周邊包括絨毛萬用提袋、阿呆掛鐘等商品。（圖／業者提供）

這次「蠟筆小新vs阿呆」活動，7-ELEVEN特別開發多款阿呆專屬的周邊商品，包含絨毛娃娃、太陽能模型搖頭公仔、摺疊桌、無線充電盤、安全帽、公仔模型香氛擴香瓶，還有阿呆的經典標誌鼻涕創意變身為時針、分針的「限量阿呆掛鐘」，24小時擺動超動感、逗趣十足，直接爆擊粉絲的心。

▲▼蠟筆小新集點商品 。（圖／7-ELEVEN提供）

▲▼7-11推出40款蠟筆小新周邊商品 。（圖／7-ELEVEN提供）

▲▼蠟筆小新集點商品 。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN在這次活動，也精選蠟筆小新經典睡衣造型開發不鏽鋼泡麵碗、馬克杯、保冷袋，以及鱷魚山先生為題材設計的保溫瓶、摺疊飲料袋、包袋系列，多款可愛兼具實用的生活周邊好物，提醒小新粉絲們不要錯過。

7-ELEVEN全店精品「蠟筆小新vs阿呆」活動第一階段「快閃購」從9月18日下午3時起至10月1日止；接著集點送從10月2日下午3時起至11月5日止，若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動。

此外，全家便利商店先前推出蠟筆小新電影版「盲盒系餐盒」，被粉絲們搶購一空，日前再將動畫中小新最愛的3款美食神還原，包括「今天吃蛋包飯喔」、「秘傳醬汁日式炒麵」，另還有超萌的「小白鹽味飯糰」，從9月4日起開賣。同步也推出多款肖像禮盒，像是原田冶餅乾、蠟筆小新爆米花、唐老鴨小圓餅禮盒等。

▲▼全家再度與蠟筆小新合作，神還原動畫中的美食！同步還推出多款肖像禮盒。（圖／業者提供）

▲全家再度與蠟筆小新合作，神還原動畫中的美食！同步還推出多款肖像禮盒。（圖／業者提供）

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