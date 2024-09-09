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中秋烤肉生鮮、必搭吐司優惠！7-11上百爆品5折起　下單送咖啡

▲▼超商中秋優惠。（圖／業者提供）

▲中秋倒數一周，7-11化身中秋補給站推出優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中秋節倒數1週，各大通路紛紛推出相關折扣！7-11化身中秋補給站，針對禮盒、生鮮、日常用品推出優惠，如烤肉必備土司2件88折，線上商城iOPEN Mall推出上百款網路爆品5折起，下單滿39元就送CITY CAFE中杯冰美式！另外，量販業者家樂福、好市多等，也紛紛推出中秋優惠，採買烤肉用具道食材，一站就補齊。

為滿足中秋就近採買需求，無論是禮盒、烤肉生鮮、日常備品，7-ELEVEN自9月12日至17日限時6天推出「秋饗食光會員優惠」好康，會員到全台門市購買指定「13大類別商品」，單筆滿250元現折25元，滿1000元折110元，單筆最高折上限550元。消費滿千元以上，選用icash 2.0、icash Pay、Pi錢包、悠遊卡、悠遊付、LINE Pay、iPASS MONEY等指定支付工具結帳，享50元回饋。

13類商品包含：指定禮盒、CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、啤酒、零食、糖果、泡麵、精補品、冰品、冷凍食品、甜點、寵物食品等。

▲▼超商中秋優惠。（圖／業者提供）

▲集結烤肉必備的「瑞穗鮮乳土司」、「晨光嚴選土司」等，祭出「任選2件88折」優惠。（圖／業者提供）

9月13日至17日集結烤肉必備的「瑞穗鮮乳土司」、「晨光嚴選土司」等，祭出「任選2件88折」優惠活動，同時烤肉醬、醬油加強備貨。7-ELEVEN 全台超過5600間門市更導入雙門以上冷凍冰箱，將烤肉食材搬進門市，部分鄰近住宅商圈門市還引進海島型冷凍冰箱「嚴選素材鮮物」，滿足臨時加肉、小家庭採買需求。

▲▼超商中秋優惠。（圖／業者提供）

▲▼中秋應景肉類、水果，滿足臨時加肉、小家庭採買需求。（圖／業者提供）

▲▼超商中秋優惠。（圖／業者提供）

若想透過網路方便下單，線上商城iOPEN Mall自9月11日至19日推出「歡聚 Fun 假購」主題，推薦上百款網路爆品，包括「宅在家吃好料」美食生鮮、「宅在家不無聊」精選3C產品滿足電玩娛樂、「出門踏青必備清單」精選最低下殺5折起的露營、野餐週邊。先領券再下單，除了可享有限量免運費外，即日起至19日上「驚喜咖啡日」活動頁，選指定店家下單滿39元，就送CITY CAFE中杯冰美式。

▲家樂福今年關照「無肉不歡」的消費者，比較去年增加多1倍肉量。

●家樂福

家樂福今年特別關照「無肉不歡」的消費者，比較去年增加多1倍肉量，從霸氣的牛豬羊大小戰斧肉排到肉片，還有一口塞滿的小雞腿，總數創歷年最高，超過300支商品供選購，並祭出優惠價。若想烤蔬食均衡，「微笑小農」多款履歷蔬菜可選。

每周二於家樂福賣場內附聯名卡/簽帳金融卡購買生鮮商品（熟食/魚肉/蔬菜/麵包及肉類商品），單筆滿399元以上，即可以1元加購「特定商品」，9月10日加1元可買到「春豐五香豆乾(非基改/每包約360克)」，9月17日加1元可購冷凍挪威鹽漬鯖魚片(每包約190克)。

同時也有多款烤肉周邊「買1送1」，像是食物分裝耐熱袋、密封袋、鋁箔、氣炸鍋油湯炸物油切吸油紙、卡式瓦斯罐等，通通買1送1，滿千元還有折百元優惠。

▲好市多生鮮肉類下殺。（圖／資料照）

●好市多

好市多也推出各式烤肉爐、烤肉相關用具器材優惠，如冰桶、烤肉木炭、鋁箔紙等。即日起至9月15日，更推出多款會員喜愛歡迎的嚴選海陸食材折扣， 像是「豬五花厚切燒烤片」原價每公斤379元，特價299元。魷魚串每公斤原價499元，特價399元，等於每公斤一口氣下殺100元。「科克蘭美國特選無骨牛小排燒烤片原價每公斤1479元，特價1279元，等於每公斤優惠200元。

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關鍵字：

中秋烤肉7-11家樂福好市多咖啡

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