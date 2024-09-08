超商員工煮咖啡堅持「1動作」！8千網友讚爆：要珍惜稀有店員

▲全家男店員煮咖啡前，都會噴酒精消毒自己的手，被讚衛生習慣佳。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

基隆一名女子近日到一間全家消費，她在櫃台排隊時，竟意外發現男店員煮咖啡前，都會先噴酒精消毒，再加上服務態度好，讓她忍不住直言「你真的好棒棒」。貼文一經曝光，有不少在地人認同，紛紛表示自己曾被該店員服務過，大讚「他真的很優秀」。

原PO在臉書社團「基隆人日常」分享指出，精一路全家的男店員，服務態度和衛生習慣讓她不得不讚賞，男店員在煮咖啡前若摸到其他物品，就會噴酒精消毒再操作，她在一旁排隊時，便震驚於對方的好習慣。

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該貼文迅速吸引超過8千人按讚，不少網友留言道，「這種態度一定要稱讚，能把小事做好的人品肯定不差」、「需要珍惜、愛護這種稀有店員」、「這個店員很棒，有次領包裹還提醒我是詐騙包裹別領，也教我怎麼辨別，真的很優秀」、「精一店的店員都很不錯」。

也有許多鄉民直言，不少從事餐飲業的人員，常常會找完錢又直接觸摸食物，而在超商，由於咖啡杯蓋是直接就口飲用的設計，有些店員在接觸玩紙鈔時，會直接用手拿取杯蓋，恐怕會讓杯蓋沾上大量細菌。

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