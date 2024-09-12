預言柯文哲接班人是他！　「最後誰當黨主席」沈富雄曝關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案被收押，民眾黨雖然力挺柯是清白的，但還是有一派聲音認為，現階段應該盡快選出代理黨主席。前立委沈富雄直言，當柯文哲表態時，自然就會有人接班，「誰最後當黨主席？看實力嘛，不是看約的人多或少，一定是黃國昌。」

▲柯文哲深陷京華城案，至今仍爭議不斷。（資料照／記者屠惠剛攝）

柯文哲捲入京華城弊案，5日被北院裁定羈押禁見，至今仍在土城台北看守所中。雖然民眾黨內部仍維持「挺柯戰清白」的基調，但還是有部分人士認為，現階段應該盡快選出代理黨主席。

前立委沈富雄在政論節目《少康戰情室》中提到，如果柯文哲沒有下令、沒有表態，沒有人敢動他，不過，柯也沒有糊塗到該表態而不表態，若不需要表態但非表態不可的話，他一定會表態，「他表態了，自然就有人接班。」

沈富雄分析，現在立委黃珊珊已經停權，輪不到她，而前立委蔡壁如有自己的地位，她是柯文哲的奶媽，也是創黨第二號人物，「但是她會做黨主席嗎？我覺得不會，我覺得她這個人是很有分寸、很懂進退的。」

▲沈富雄認為，黃國昌最有可能成為柯文哲的接班人。（資料照／記者周宸亘攝）

「誰最後當黨主席？看實力嘛，不是看約的人多或少，一定是黃國昌。」沈富雄認為，那一天的群眾運動，憑良心講是成功的，黃國昌有板有眼，作為一個小黨、等待有一天再站起來的黨的領袖，「黃國昌是夠格的。」

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