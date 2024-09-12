陳智菡剛切割眾望基金會「老公有密碼」　四叉貓：說好的沒關係？

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案遭收押，政治評論員姚惠珍11日爆料眾望基金會金流不明，再次掀起各界熱議。網紅「四叉貓」（劉宇）質疑，立法院民眾黨團主任陳智菡早上才切割民眾黨跟基金會沒關係，陳的丈夫許甫就自曝有基金會大門密碼，讓他感到很傻眼，「說好的沒有關係呢？」

▲許甫（左）、陳智菡（右）。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

政治評論員姚惠珍爆料，威京集團主席沈慶京在2022年10月「論功行賞」，眾望基金會同年11月成立，且2年支出2600萬，但官網紀錄僅4場活動，質疑基金會淪為柯文哲的小金庫。對此，民眾黨發言人吳怡萱11日表示，應由眾望基金會對外說明；立院民眾黨團主任陳智菡也說，眾望基金會是獨立的基金會，跟民眾黨沒有關係，沒辦法回應。

▲眾望基金會發布3點聲明澄清。（圖／翻攝自眾望基金會官網）

眾望基金會隨後發表3點聲明澄清，強調名嘴出示的報表，是基金會公告的財務預算表，並非最終實際收支。陳智菡的丈夫許甫也在臉書發文表示，他受到四叉貓質疑為何擁有基金會的鑰匙、能打開基金會大門，事實上，柯文哲的辦公室並非他的辦公區域，當天他到場協助，詢問柯的幕僚得到密碼以後才能進入，「配合檢方行動，在場也有媒體全程直播，側翼還是眼瞎編故事，可悲。」

對此，四叉貓11日深夜在臉書發文回應，陳智菡早上才切割民眾黨跟基金會沒關係，晚上許甫就發文自稱他只有大門密碼，沒有門禁卡，「不是呀！你老婆早上才切割民眾黨跟基金會沒有關係，晚上你就自爆有基金會大門密碼？說好的沒有關係呢？我還在沖繩玩，用手機打字很不方便，不要惹我生氣，害我一直發文好不好。」

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。