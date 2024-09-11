柯文哲去幾次陶朱隱園？　鍾小平爆「去3次」：市長任內、選總統時

▲國民黨台北市議員鍾小平。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案被檢方羈押，有報導指，柯文哲去了不只一次陶朱隱園，應是密會沈慶京，對照柯日前稱只在選後去過一次，說法大相徑庭。台北市議員鍾小平說，就他了解柯應該去了3次，「兩次在總統選舉、一次在市長任內」。

針對柯文哲被爆料去了不只一次陶朱隱園，鍾小平說，就他的了解，大概是去3次，正在執照過與不過的時候一次，選前一次、選後一次，「兩次在總統選舉、一次在市長任內，我接受到的檢舉是這樣」。

至於檢調查出，柯文哲在去年9月底赴陶朱隱園之後隔日就訪美，接著發生手機弄丟一事，是否巧合？鍾小平說，弄丟之後柯文哲會怕，因為柯有記帳的習慣，「其實有時候報導有些出入什麼，小錢是陳佩琪管，大錢是自己管」。

鍾小平說，柯文哲很喜歡記帳、很認真記帳，而且記性很好，「像男人應該大辣辣有時候會忘記，他錢都很清楚，什麼100萬的廣告公司老闆、50萬的食品什麼，他都記得」。

鍾小平表示，簡單來說，柯文哲對於他自己的政治獻金、京華城給他的錢，對於木可的錢，他都非常清楚，「真正的大帳房應該是他自己，小帳房是李文娟」。

另外，傳出北市府都發局都委會執秘邵琇珮坦承，京華城非都更區，北市府是透過變形手法讓京華城取容積獎勵，恐成為柯文哲定罪的關鍵證詞。對此，鍾小平說，「非常不利，邵琇珮的位子太重要，當時在2020、2021那陣子，邵琇珮是正工程司、是第三號人物，可以綜攬這事情，是都發局跟都委會聯繫的靈魂人物，所以邵琇珮的角色、作為，對於柯、彭會非常不利，她咬到底會出大事。