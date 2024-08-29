高雄女詭趴浴缸喪命！高大成研判「被餵藥撞牆死」：手段惡劣

▲法醫高大成研判，方女死因可能是生前被餵藥，遭到抓頭撞牆等情，造成顱內出血死亡 。（圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽／台中報導

高雄1名49歲方姓女子昨（28）日中午被發現陳屍在一家商旅浴缸，當天上午提早離開商旅的顏姓男友被警方認為涉有重嫌，全案朝情殺方向偵辦；檢方初步相驗結果指出，方女頭部局部有多處細微瘀青，同時有窒息情況，將擇日進行複驗解剖。對此，法醫高大成研判，方女死因可能是生前被餵藥，遭到抓頭撞牆，造成顱內出血死亡，至於窒息，則可能是遇害後遭兇嫌放到浴缸水中，營造溺斃假象，他直言兇手「手段惡劣，可惡至極」。

方女昨天（28日）被發現陳屍商旅，警方勘驗現場，發現並無打鬥痕跡，女子身上也沒有任何外傷，但發現一袋鎮定劑。檢警今日驗屍，初步發現方女身體沒有明顯外傷，但頭部多處有細微的瘀青痕跡，疑生前曾遭被玻璃類物品撞擊所致，不排除為菸灰缸，或是被拉頭去撞鏡子，但無法確定是否為死亡當天所受的傷，此外，方女還有窒息情況。

▲ 高雄女詭異陳屍商旅浴缸…相驗查死因 母姊悲痛認屍頻拭淚。（圖／記者陳宏瑞攝）



對此，高大成研判，死者頭部有多處瘀青痕跡，死因應是顱內出血引起中樞神經衰竭，而導致顱內的情形，其原因從檢警調查可見端倪，現場沒有打鬥痕跡、有鎮定劑，猜測可能死者先是餵藥，昏迷後遭到兇嫌抓著頭部去撞牆、或是桌子，由於死者已經昏迷，所以無法反抗，才沒有打鬥痕跡。

高大成進一步解釋，頭部若是撞牆壁等大面積物體，不會有明顯外傷，但若力道猛烈，仍會造成顱內出血或腦水腫，若是拿棍棒類等相對面積較小的物品攻擊頭部，才會有撕裂傷等傷口，他因此研判死者頭部的傷痕，是從撞擊大面積物體而來。

高大成說，死者男友鎮定地向檢警供稱「出門前女友還活著，她去洗澡」，此說法也相當可疑，一般人聽到女友死亡，通常會很難過，也會驚慌失措，且特地強調出門前還活著，是欲蓋彌彰，所以他看法跟檢警一致，認為顏男涉有重嫌。

▲高雄命案，女子詭異陳屍商旅浴缸，警北上新竹逮捕顏姓男友。（圖／記者吳奕靖翻攝）



這起案件發生在昨天中午，入住的49歲方姓女子到退房時間遲遲聯繫不上，房務人員進門查看，發現方女全裸泡在浴缸內，已無呼吸心跳。救護人員到場確認，女子已明顯死亡，警方初步判定女子可能為身體疾病因素，但鑑識人員隨後在浴室門把和地板發現3滴血，且有擦拭痕跡，房間內卻找不到任何有擦拭血跡的物品殘留，加上方女遺體被從水中拉起時，口鼻並未湧出氣泡，與一般溺斃案不同，全案朝他殺方向偵辦。

警方進一步調閱監視器後，發現顏男在昨日上午9點，就匆匆離開房間，並騎乘機車到高雄湖內一帶，轉搭台鐵往台南高鐵後，再搭高鐵北上新竹過夜。警方今日凌晨循線，在新竹在一間商旅將他拘提到案，今日持續對顏男進一步偵訊，希望釐清他的涉案程度。