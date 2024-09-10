老舊熱水器裝陽台「通風不良+無法排氣」害租客中毒亡　房東起訴

▲桃園市平鎮區張姓房東出租房屋於2021年1月間發生陳姓租客一氧化碳中毒死亡，檢警查出因陽台熱水器燃燒不完全致一氧化碳外洩是主因。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子自2011年起將平鎮區房屋出租給陳姓租客，2021年1月間陳姓租客洗澡時，因一氧化碳外中毒致死，檢警調查發現，是熱水器安裝在通風不佳的陽台，且熱水器款式過於老舊，沒有強制排氣功能，檢方認為，陳姓租客死亡與張姓房東沿用舊式熱水器，因疏忽更換新式熱水器導致租客死亡有因果關係，檢方偵結依過失致死罪嫌將張姓房東提起公訴。

檢警調查，56歲的張姓男子自2011年4月1日起，將其位於平鎮區新德街房屋出租給陳姓母子，2021年1月26日下午5、6時許，陳姓租客在浴室洗澡時，疏未將陽台鋁窗開啟縫隙，保持良好通風，導致熱水器燃燒不完全產生一氧化碳瀰漫浴室，最後導致陳姓租客一氧化碳中毒窒息死亡。

檢警查出，張姓房東明知房屋熱水器安裝在陽台上，因鋁窗上加裝壓克力板，屬有影響空氣流通之場所，且該處陽台安裝之半密閉自然排氣式熱水器，不具有強制排氣功能，如同在密閉空間內使用瓦斯熱水器，極易因熱水器燃燒瓦斯產生一氧化碳充斥屋內，導致屋內之人不自覺吸入過量一氧化碳，引發一氧化碳中毒情形，因此應注意選用具有強制排氣功能，或加裝排氣管等強制將廢氣排出戶外之裝置，或更換適當之熱水器，但張姓房東仍將房屋出租給陳姓母子，導致發生憾事。

檢方調查時，張男坦承將房屋租給陳姓母子租用之事實，但辯稱係租客自行改裝造成熱水器失效等語，檢察官認為房東應依當時消防法令及民法規定，負有提供合於安全之住居設備、環境之義務，並應注意其已在該套房外側陽台加裝窗戶、壓克力板，陽台已屬有影響空氣流通之處所，不得裝設屋外式熱水器，被告之過失行為與陳姓租客死亡有相當因果關係。

檢方認為，發現住戶會改裝原因即是因陽台空氣流通不佳、熱水器安全性不足，若張男一開始就查知租客有改裝電熱水器或加設正確排氣管，可以確定不會發生事故，檢方偵結依刑法過失致死罪嫌將張姓房東提起公訴。