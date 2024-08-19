越籍保母照顧4月嬰出事　「急救不當」死亡！最終判決出爐

▲4月大女嬰託人照顧，結果吐奶後失去意識，送醫後不治。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市越南籍女子麥氏，2020年8月受託照顧4月大的嬰兒，結果僅照顧6天，嬰兒一早吐奶後，麥氏發現嬰兒突然失去意識，麥氏驚慌拍擊嬰兒頭部、搖晃其身體，試圖叫醒嬰兒，但仍無效。送醫急救後，嬰兒最後竟不治身亡。一審認定麥氏過失致人於死，輕判1年6月；但二審改認定傷害致人於死，重判8年；不過更一審又改輕判1年6月。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，麥氏2020年8月間，受同鄉所託，不收費用並照顧她剛出生約4月大的女嬰。結果僅照顧沒幾天，第6日上午7點半左右，麥氏餵女嬰吃奶後，女嬰吐了一身奶，麥氏隨即幫女嬰清洗換衣服，並將髒衣物拿到浴室清洗。沒想到回過頭後，發現女嬰臉色有異，而且還失去意識。

麥氏隨即拍擊女嬰頭部，並搖晃其身軀，試圖叫醒女嬰，但女嬰仍無反應。麥氏隨即打電話叫救護車，將女嬰送醫急救，但女嬰最後仍因頭部傷害，導致硬腦膜下腔出血，以及缺氧缺血性腦病變。女嬰住院治療2個月後，因腦組織軟化壞死，泌尿道感染及肺炎，引發腦損傷、敗血性休克併多重器官衰竭而死亡。

家屬不滿提告，檢方根據法醫鑑定報告，認為麥氏虐嬰致死，依照「殺人罪」嫌提起公訴。一審法院審理後，認為麥氏當時僅為急救方式不當，並無殺人故意，因此僅依照「過失致人於死罪」，輕判有期徒刑1年6月。

但案件上訴二審，高等法院合議庭根據法醫研究所的鑑定結果，認為「女嬰死亡的結果研判與他人有相關」；再加上高院另外找了林口長庚醫院做鑑定報告「其傷勢成因應為頭部兩側遭受重擊，或打擊一側時，另一側接觸面為堅硬表面，加上劇烈搖晃所致」、「一般正常情形以『叫醒』為目的之拍擊，不能解釋其顱內出血及腦傷」。因此高院二審認為，女嬰的傷勢無法排除兒虐之可能性，再加上鑑定報告均指出有虐童可能，所以二審改依照「傷害致人於死罪」，重判麥氏8年。

案經撤銷發回後，高院的更一審又認為女嬰本身有凝血功能異常的問題，再加上麥氏當時急救不當，才會造成死亡結果。最後更一審又依照「過失致人於死罪」，輕判1年6月。全案再上訴，最高法院19日採信更一審見解，駁回上訴，麥氏獲輕判1年6月定讞。