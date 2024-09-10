國3貨櫃車失控翻覆「駕駛慘死」　肇事原因曝：又是酒駕釀禍

▲國道3號南下62.5K大溪段邊坡昨天深夜發生貨櫃車翻覆事故，警消到場處理。（圖／國道六隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道3號南下62.5K、大溪交流道路段昨（9）日深夜發生一輛貨櫃車從國道翻覆至邊坡事故，國道六隊警方會同警消到場處理，其中貨櫃車蔣姓駕駛被救出到院前已無生命跡象，經急救後仍宣告不治。國道六隊調查，肇事蔣姓駕駛經醫院抽血檢驗，血液酒精濃度已超標，事故現場已於凌晨2時25分排除，肇事原因仍由警方調查釐清。

▲國道3號南下62.5K大溪段邊坡昨天深夜發生貨櫃車翻覆事故，現場一片凌亂。（圖／國道六隊提供）

國道六隊表示，34歲的蔣姓男子昨天深夜11時11分許，駕駛貨櫃車行經國道三號南下62.5K處往大溪出口匝道時，突然失控翻覆至邊坡肇事，警消到場處理時，發現駕駛受困於變形車頭內，消防人員將受困蔣男拖出時已無生命跡象，經送往國軍桃園總醫院急救後，仍於凌晨1時14分宣告不治，經醫院抽血檢驗，其酒精濃度已超標，事故現場一片狼藉，經工程人員搶救後於凌晨2時25分排除。

▲國道3號南下62.5K大溪段邊坡昨天深夜發生貨櫃車翻覆事故，警消在現場搶救。（圖／國道六隊提供）



國道六隊呼籲，用路人酒後駕車上路是為不定時炸彈，導致嚴重傷亡並造成家庭破碎，肇事人除將面臨高額罰鍰與刑責，吊扣車輛牌照，若因而致人重傷或死亡，將沒入車輛及面臨10年以下有期徒刑，「酒駕一時，後悔一世」，籲請駕駛人「醉不上道」，以避免事故發生。

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