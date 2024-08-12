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拳擊賽被打到「大腦位移」慘死　母淚控A級國家教練：他才27歲

記者黃哲民／台北報導

拳擊教練暨裁判丁晧峯前年（2023年）在自己經營的拳擊俱樂部，舉辦「第11屆大拳頭拳擊友誼賽」，胡姓男子參賽因頭部受創而腦死、住院近1個月仍不治，丁男因沒安排醫護人員在場待命，被起訴涉犯過失致死罪嫌，台北地院今（12日）開庭，胡母受訪泣訴丁男是知名教練卻毫無誠意，「我兒子才27歲，就這麼走了」。

▲▼新店拳擊俱樂部負責人兼國家級拳擊教練、裁判丁晧峯（襯衫上衣側背包），2022年辦拳賽導致胡姓男初學者顱內出血不治，被訴涉犯過失致死罪嫌，12日到台北地院出庭後不受訪。胡母（黑色上衣）受訪泣訴兒子才27歲。（圖／記者黃哲民攝）

▲國家級拳擊教練兼裁判丁晧峯（左）辦拳賽釀選手傷重不治意外，被訴涉犯過失致死罪嫌，12日到台北地院出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

丁晧峯在自己的拳擊俱樂部官網記載具有AIBA國際一星拳擊教練、A級國家拳擊教練與裁判、講師等資格，曾是亞洲杯與世界盃拳擊錦標賽國手。他今開完庭不回應媒體發問為何比賽現場沒有醫護人員等疑惑，由律師擋駕表示案件還在進行，所以不受訪。

胡母開完庭說當時主辦單位應該馬上把人送醫，卻讓她兒子的朋友幫叫救護車，中間浪費很久時間。她說兒子從小胖胖的、運動方面都不好，一直被取笑，長大交女朋友，想讓自己體格更好，就問她「媽咪，我可不可以去學（拳擊）」。

▲▼新店拳擊俱樂部負責人兼國家級拳擊教練、裁判丁晧峯（襯衫上衣側背包），2022年辦拳賽導致胡姓男初學者顱內出血不治，被訴涉犯過失致死罪嫌，12日到台北地院出庭後不受訪。胡母（黑色上衣）受訪泣訴兒子才27歲。（圖／記者黃哲民攝）

▲胡母（左）泣訴兒子交女朋友想練拳健身，參加比賽卻枉死，「他才27歲！」（圖／記者黃哲民攝）

胡母說告訴兒子「運動健身可以」，但不喜歡兒子去比賽，更沒想到會這麼嚴重，她接到電話趕去醫院，醫生說救不回來，因為顱內出血太嚴重，大腦都位移了，她懇求醫生「可不可以救救我的孩子！他才27歲！」

胡母受訪時一度泣不成聲，哽咽說兒子住加護病房急救期間，「其實早就走了」，是丈夫堅持不要拔管，「我們來至少還可以看到他，一拔管，就看不到了」，一直等到前年父親節那天，家人替兒子選好日子，才放手。

胡母說事發至今不敢整理兒子遺物，也不再看兒子生前照片，「我每看到一次我就哭一次，我很難過！」她甚至拒絕親友聯繫，「我知道他們是好意，可是我承受不住那種痛啊」、「我一個兒子養27年，他都快要論及婚嫁了，女朋友就這樣子...，她很傷心、很難過啊！」

胡母表示丁男是有名的裁判，卻任由這樣去比賽，「對我們而言，很不公平」，兒子住院時，丁男曾聯繫想去探望，其實是想看她兒子到底有沒有那麼嚴重，兒子告別式當天，丁男雖到場，但沒跟她或家屬打招呼致意，事發至今2年也從沒道歉，她覺得丁男毫無誠意。

▲▼新店拳擊俱樂部負責人兼國家級拳擊教練、裁判丁晧峯（襯衫上衣側背包），2022年辦拳賽導致胡姓男初學者顱內出血不治，被訴涉犯過失致死罪嫌，12日到台北地院出庭後不受訪。胡母（黑色上衣）受訪泣訴兒子才27歲。（圖／記者黃哲民攝）

▲胡母（中）與女兒說丁晧峯事發2年至今沒道歉，胡母希望政府重視這類比賽要有嚴謹規範。（圖／記者黃哲民攝）

胡男的妹妹指出，哥哥住院時，丁男就繼續教課跟營業，對丁男來說，這件事情，好像沒有什麼影響。胡母說不是在意丁男可以賠償多少錢，而是假設今天她兒子參加比賽撞了別人，她和丈夫也會很難過、會趕快去看對方，「對不對？將心比心嘛！」她也希望政府重視這種比賽要有嚴謹規範。

本案發生於2022年7月30日，丁男的俱樂部舉辦「第11屆大拳頭拳擊友誼賽」，限定「未2勝的職業拳擊手、校隊選手及任何技擊項目全國前2」以外的拳手參加，初學者胡男報名75到80公斤比賽，和徐姓選手對戰一回合落敗。

胡男離開擂台後全身癱軟，由女友攙扶走出俱樂部倒地昏迷，送醫急救2度被判定腦死，最後仍因顱內大出血與大腦位移宣告不治。

▲▼新店拳擊俱樂部負責人兼國家級拳擊教練、裁判丁晧峯（襯衫上衣側背包），2022年辦拳賽導致胡姓男初學者顱內出血不治，被訴涉犯過失致死罪嫌，12日到台北地院出庭後不受訪。胡母（黑色上衣）受訪泣訴兒子才27歲。（圖／記者黃哲民攝）

▲丁晧峯（左）12日到台北地院出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

胡男父母告丁男身為主辦單位負責人，未依《IBA TECHNICAL & COMPETITION RULES國際拳擊總會技術及競賽規則》，在比賽現場安排醫護人員待命，並在比賽結束後檢查選手狀態，以便做必要處置。

檢方查明胡男事發前於同月14日練拳對打時，已造成顱內出血，比賽時連受重擊加深傷勢，現場又沒醫護人員可評估胡男狀態，丁男僅讓胡男出具「保證個人身體狀況確實良好」聲明就過磅登場，沒依胡男實力挑選對手與提供合適護具，據此起訴丁男涉犯過失致死罪嫌。

胡男家屬另告徐姓選手與陳姓裁判也有責任，檢方認為徐男沒違反比賽規則，陳男察覺胡男連續中拳後腳步踉蹌，立刻停止比賽判徐男獲勝，2人皆無過失，將2人不起訴處分。

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