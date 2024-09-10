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桃市平鎮碉堡公園養豬場「頻飄惡臭」　環保局突檢重罰144萬

▲桃園市平鎮區碉堡公園附近頻傳惡臭引發民怨，環保局稽查人員日前派員突檢蒐證。（圖／市府環保局提供）

▲桃園市平鎮區碉堡公園附近頻傳惡臭引發民怨，環保局稽查人員日前派員突檢蒐證。（圖／市府環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區碉堡公園附近幾家養豬場近日頻頻飄出惡臭引發民怨，市府環保局連日派遣20餘名稽查人員日夜蒐證，查獲多家畜牧場廢水處理未符合規定，導致糞便廢水在烈日照射下產生惡臭，影響環境衛生，環保局蒐證確認後依違反水污染防治法、廢棄物清理法規定告發，其中一家被發現未將死亡豬隻委託主管機構清除，已遭違反規定告發裁罰144萬元，另豬隻超養違反規定未依法申請水汙染防治法，已依規定勒令停工。

環保局指出，針對平鎮區碉堡公園附近頻傳養豬場飄出惡臭事件，環保局派出稽查人員於9月4、5日派員日夜蒐證，查出多家養豬業者未符合規定。其中一家業者已於今年1月18日遭查獲未將場內死亡豬隻委託經主管機關許可之公民營廢棄物清除處理機構清除處理，環保局已依違反廢棄物清理法規定告發，裁罰新台幣144萬元。

▲桃園市平鎮區碉堡公園附近頻傳惡臭引發民怨，環保局稽查人員在養豬場排水溝渠查出未依規定排放汙水。（圖／市府環保局提供）

▲桃園市平鎮區碉堡公園附近頻傳惡臭引發民怨，環保局稽查人員在養豬場排水溝渠查出未依規定排放汙水。（圖／市府環保局提供）

此外，9月5日再度查獲該場實際飼養頭數為634頭，已達公告需申請水污染防治法事業分類及定義之畜牧業（豬隻數量200頭以上），未領有市政府核發之水污染防治許可證，則依違反水污染防治法規定勒令停工；環保局稽查人員到場已勸導業者須自主提升蒸煮廚餘之空污防制設備，或評估改使用飼料餵養豬隻，業者已承諾將全面改以飼料餵養。

環保局強調，自今年初至今已派員至碉堡公園附近5家畜牧場稽查60餘次，依違反水污染防治法及廢棄物清理法規定告發逾10次，裁罰金額約200萬元，並移請市府農業局加強輔導改善，環保局為保障市民生活品質，後續將持續加強巡查，以確保空氣與生活品質。

環保局對於環境污染案件稽查案均全力以赴，籲請業者做好污染防治，切勿心存僥倖，以免得不償失；民眾如發現相關污染案件可撥打免付費報案專線：0800-066666，或陳情檢舉專線：（03）335－4943，以加速查緝時效，維護清淨生活環境。

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