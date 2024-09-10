台中火鍋店驚見「老鼠」偷豆皮！她食慾全無喊：不是你鼠就是我活

▲老鼠突然竄出自助區偷菜色。（圖／臉書 爆料公社）

圖文／CTWANT

有民眾今（10）日在台中市南區復興路一段某間火鍋店用餐，竟看到自助區有灰色大肥鼠在火鍋料旁穿梭，還趁機偷菜色，讓她看了瞬間食慾全無，要大家外食小心，「不是你鼠就是我活」。

該名網友今日在臉書粉專「爆料公社」貼出影片，可看到在火鍋店的自助區，竟有隻老鼠突然竄出，亂竄幾秒後，趕緊拿了個豆皮，便趕緊跑到冷藏區後。網友在貼文中寫道，該店位於台中復興路，「大家外食要小心，不是你鼠就是我活，嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」。

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▲原Po呼籲大家外出用餐時務必小心留意。（圖／臉書 爆料公社）

貼文一出，便引起熱議，不少網友聯想到《料理鼠王》紛紛笑稱「主廚出來尋菜色，請勿大驚小怪」、「大廚食材不夠親自出來取」、「料理鼠王巡櫃」。

該店有5千多則Google評論，平均為4.5顆星，消息一出，一票網友紛紛前去刷負評，由於店家對於先前的評論都會回覆，截至出稿，則尚未回應評論。

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