鹽巴「高級」和「特級」差在哪？台鹽給答案：料理用這款

▲台鹽販售的鹽巴，分為「特級碘鹽」、「高級碘鹽」兩種。（圖／翻攝FB／台鹽鹽選生活家）

圖文／CTWANT

「鹽巴」是大家日常生活中不可或缺的日常必需品。不過有網友在架上看到台鹽販售的鹽巴，分為「高級碘鹽」與「特級碘鹽」兩種，上網求助「差別在哪？」引起網友討論。事實上，台鹽曾在臉書粉絲頁解釋過這2種鹽的成分與用途，透露特級碘鹽比較適合用在料理上。

一名網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》發文求助，表示在超市每次看到鹽分成「高級碘鹽」及「特級碘鹽」，都會好奇「高級、特級差在哪？為啥要分不同名字？」

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貼文引起網友熱烈回文，表示「高級廚師和特級廚師的差異！要找去小當家查一下」、「看過小當家都知道特級比高級厲害多了！」。也有網友提供簡易辨識教學，「不用記那麼多，最簡單的方法，看外袋就知道要買什麼鹽，有魚蝦、葱及高麗菜圖案的就是煮菜用的，沒有的話就是用在洗滌、醃東西用的。」

其實，台鹽過去就曾在臉書粉絲專頁解釋，「高級碘鹽」為一般用鹽，可用在醃漬及洗滌蔬果；「特級碘鹽」則是添加海水濃縮礦物質液，內含的礦物質成份可幫助增加口感，建議料理時用。

還有網友提出，「不管高級、特級，加碘比較重要」；營養師林世航也路過提醒：「對，碘是人體重要的營養素，國人缺碘狀況嚴重，會影響新陳代謝，而且還會影響胎兒發展。」不過有甲狀腺機能問題的網友指出，有同樣問題的朋友要小心注意只能吃無碘鹽。

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