IG又大改版！一排精選動態消失　用戶集體崩潰：不要鬧了

▲IG限時精選動態消失，讓用戶超級崩潰。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

IG是現今年輕人愛用的社群平台之一，其中一項功能，是用戶可以將過去拍攝的限時動態，設成精選並分類。不過有眼尖網友發現，自己的一排限時動態消失，全部移到個人檔案網格，讓一票人相當崩潰，紛紛表示「讓我不敢更新了」、「到底是什麼爛東西，越改越糟」。

一名網友昨（10）日在Threads上發文，表示他收到IG的通知，未來一排的精選動態將會移除，全部移到個人檔案網格。

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從網友貼出的截圖照片可以看到，IG公告指出，精選動態將移到個人檔案中的「精選動態」頁籤。並指出，9月17日起，精選動態也會顯示在你的主要網格。

貼文一出立刻釣出一票網友哀號，表示自己已經強制被更新「已經變成這樣了，我無語」、「今天被移下去還以為移得回來，查半天才發現回不去了」、「今天早上起來變這樣，拜託改回圈圈」。

也有許多網友崩潰表示「IG怎麼越改越奇怪啊？精選動態變成這樣超醜欸，可以不要鬧嗎？」「讓我不敢更新了」、「到底是什麼爛東西，越改越糟」、「可不可以更新一點有用的東西啊」、「吐血，什麼鬼。我就是想要一排可愛的圈圈在那邊才好看啊」、「該改的不改不該改的一直改，我真的不懂」。

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