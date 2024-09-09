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社會 社會焦點 保障人權

快訊／基隆通緝犯逃7天！開車撞路人衝社區　警開2槍敲爛車窗逮人

記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

基隆一名被依毒品、詐欺通緝的24歲王姓男子，9日晚間6時許駕車行經基隆市警察局三分局轄區時被警方鎖定，開始沿路狂奔並撞到路人，最終在民眾的幫忙之下，員警上前開2槍嚇阻、敲爛玻璃才將王男制伏，並在車上起獲疑似毒品安非他命及喪屍菸彈等毒品，全案朝毒品罪偵辦。

▲▼快訊／基隆通緝犯逃7天！開車撞路人衝社區內　警開2槍敲爛車窗逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王姓通緝犯駕駛白色車輛，直接撞向路人及民眾的轎車。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，王男6日晚間6時許發現被警方鎖定後一路狂奔，逃到百福社區躲藏。百福派出所獲報後，發現王男駕駛租賃車，逃往福一街51巷時，該車暫時停下後又試圖加踩油門衝撞逃逸，員警對車輛輪胎射擊二槍將車輛截停，支援警力也於現場將車上一男一女逮獲，並車內起出毒品，現正偵辦中。

據悉，王男衝入巷道時先擦撞一輛民眾的汽車，隨後有一名見義勇為的潘姓民眾用自己的銀色轎車堵住王男車輛的後方，才讓員警有機會上前開槍抓人。潘男表示，當下他的車上有兩個孩子，聽到嫌犯撞向第一台車後，立刻將車上兩名孩子抱回家中，隨後聽到警笛就知道是警察在抓通緝犯，因此馬上開車幫忙，直呼當下有夠恐怖。

▲▼快訊／基隆通緝犯逃7天！開車撞路人衝社區內　警開2槍敲爛車窗逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲見義勇為的潘姓民眾。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方初步調查，王姓通緝犯今日晚間行經八堵附近時，被警方鎖定，進行攔截圍捕，王男便載著20歲邱姓女性友人往福一街逃逸，過程中擦撞一名男性路人。

百福所員警見狀，立刻驅車向前，王男慌不擇路，闖進巷弄中，一度被民眾車輛卡住，警方馬上朝車輪開2槍，嚇阻王男，並破壞車窗將犯嫌拉出，帶回偵訊。警方更在車內起出疑似毒品安非他命及喪屍菸彈，全案將朝毒品罪偵辦。

此外，王男2日凌晨4時許違規停車，看到員警攔查後加速逃逸，追逐過程中波及1輛計程車逃逸，並在深澳坑一帶棄車逃逸，直到今日才被警方逮捕。

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