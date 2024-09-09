領跑員險摔跤！女選手「扶他一把」遭判違規　痛失帕奧獎牌

Impresionante final de la Marathon T12 en #Paris2024Paralympics.



El bronce ???? de Elena Congost es doble, por ella y por como ha empujado a su guía Mia Carol, que tras ayudarla durante 42 kms, le faltaron fuerzas para llegar juntos a meta...



Bellísimo. pic.twitter.com/Wjuwzy1f5L — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) September 8, 2024

記者王佩翊／編譯

西班牙36歲馬拉松選手艾蓮娜‧孔戈斯特（Elena Congost）原本有望在巴黎帕奧獲得女子馬拉松T12的銅牌，然而她卻因為在距離終點線2公尺時鬆開與領跑員之間的引導繩，因此被判違規，與獎牌失之交臂。

根據《地鐵報》報導，孔戈斯特在2024年巴黎帕奧女子馬拉松T12比賽中，獲得個人最佳成績3:00:48。然而她的領跑員米亞‧卡羅（Mia Carol）在快接近終點約2公尺時，因體力不支差點倒地，孔戈斯特隨即鬆開抓著引導繩的手，伸手攙扶了陪伴她跑完全程的領跑員，沒想到卻因此被大會判定違規。

▲兩人得知痛失獎牌，悲傷不已。（圖／路透）



根據帕奧規則，T12馬拉松的運動員必須在「比賽全程」與領跑員保持連接，如果未遵守這項規定，選手將面臨被取消資格的處罰，而孔戈斯特因此被取消資格。

孔戈斯特對這項結果表示難以接受，她認為大會的決定「不公平且不切實際」。她強調，當時是出於本能，幫助快要跌倒的領跑員，並沒有從中獲得任何「比賽優勢」，反而還因為這樣導致自己停下。

▲兩人因為在抵達終點前鬆開引導繩被判違規。（圖／路透）



她失望表示，這個比賽結果使她失去申請獎學金的機會，並擔心未來可能會再次被排除在援助計畫之外。由於孔戈斯特被取消資格，因此銅牌由日本選手道下美里遞補獲得。

在同場比賽中，摩洛哥選手法蒂瑪‧艾爾‧伊德里西（Fatima El Idrissi）以2:48:36的成績打破世界紀錄，獲得金牌，同樣來自摩洛哥的梅莉亞‧恩‧努希（Meryem En-Nourhi）則是拿下銀牌。