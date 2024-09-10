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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以麻辣鍋妙喻台灣民主　蔣萬安：辣得冒汗、但會發現更多內涵

▲▼台北市長蔣萬安赴美參訪。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安赴美參訪。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安近日造訪美東，此行最大亮點行程就是到哈佛大學的演講。談到台北的民主，蔣萬安也以麻辣鍋妙喻，「它不完美，會辣得你全身冒汗但又一口接一口，每一口都讓你發現還有更多內涵」。蔣說，大家相信民主、自由與法治才是永續、繁榮的基石，「透過民主的羈絆，讓這鍋火鍋永不乾涸、永遠新鮮」。

蔣萬安美國時間9日在哈佛大學，以「Global Taipei :Bridging Tradition and Innovation 全球台北：連結傳統與創新」為題發表演說，他提到，有人將美國比喻為熔爐，但他認為，台北就像個火鍋，「各位吃過火鍋嗎？台北這個文化火鍋中的食材多元、味道豐富」。

蔣萬安舉例，年輕人在孔廟行成年禮、總統府是日本時期留下的巴洛克建築、荷蘭與西班牙人來此尋根、東南亞為主的新移民與新二代已經是臺北人口的重要組成、原住民的文化連結遠至紐澳。台北是一個既傳統又創新、既東方又西方的多元城市。

而作為這座多元共融城市的市長，蔣萬安特別分享去年10月在天母萬聖節活動cosplay海賊王的索隆、出席台灣同志遊行的照片。他說，2019台灣領先全亞洲、率先合法化同志婚姻之前，台北早在2003年開始了第一次台灣同志遊行，至今你都能在台北市政府前看到那道彩虹大道地磚，這是台北市這座城市的驕傲。

「好的火鍋呈現不同食材的口感與味道，台北也是如此。」蔣萬安說，台北市的友善共融，讓不同年齡、性別、族群與文化的個體都能宜居、展現自我。蔣說，如果要以一個字概括這些台北的多元特性，他認為就是「民主」，民主就是台北的DNA。

「當外界評論我們的民主『喧鬧』，但我們持續深化民主韌性的信仰。」蔣萬安也妙喻，民主之於台北市民就像是麻辣鍋，「它不完美，會辣得你全身冒汗但又一口接一口，每一口都讓你發現還有更多內涵」。大家相信民主、自由與法治才是永續、繁榮的基石。透過民主的羈絆，讓這鍋火鍋永不乾涸、永遠新鮮。

蔣萬安說，這樣的民主生活方式，也讓台北與美國有很多連結。比方說，在台北的競選活動中，最常見的一句反思，正是雷根的一句名言「你們的生活有比4年前更好嗎？」

蔣萬安表示，作為台北市長，他對歐巴馬演講的一句話印象深刻，「沒有一個所謂自由派的美國，也沒有一個保守派的美國；只有美利堅合眾國」。這種精神也是台北這座城市內不分黨派的共識，也是所有市政討論的基礎，「即使辯論地再怎麼激烈，一樣攜手向前，這是台北強健的民主」。

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