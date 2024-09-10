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台北白晝之夜11／2下午2點就登場　凌晨2點結束「降低大安區衝擊」

▲▼2024台北白晝之夜於11月2日至3日大安區登場，時間提早到下午2點就先開始，並且凌晨2點就結束。（圖／台北市文化局提供）

▲2024台北白晝之夜於11月2日至3日大安區登場，時間提早到下午2點就先開始，並且凌晨2點就結束。（圖／台北市文化局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市最具代表性的藝術文化活動「台北白晝之夜」即將邁入第9年，每年以數十萬人次點燃台北城的夜晚魅力，結合各區特色進行跨夜舉辦、免費參與、公民參與的藝術行動，凝聚出專屬白晝之夜的群眾能量；北市文化局10日宣布，今年白晝之夜將於11月2日下午2時至11月3日凌晨2時於大安區登場。

台北市文化局表示，今年白晝之夜有一項重大變革，考量過往參與民眾反映因氣候不佳影響觀展品質，將活動日期改為氣候相較穩定的11月第一個週末；另外從10月起，台北將陸續迎來豐富的文化活動，包括台北時裝週、台北藝術週、台灣同志遊行、台北數位藝術節等，而調整至11月初的白晝之夜，則作為銜接市府系列活動的關鍵角色，將更完善台北整年度的藝文活動規劃。

台北市文化局指出，今年活動也將以大安區為主場域，並以大安森林公園為主要展區，呼應藝術總監「打造最全民的生態文化行動」概念，尊重得來不易的公園自然生態，特地將活動時間提早為下午2時至凌晨2時，一方面維持白晝之夜12小時的跨夜精神，另一方面期望降低對⼤安森林公園動、植物及周遭鄰里的衝擊。

文化局提及，本屆台北白晝之夜的藝術總監陳怡潔，曾操刀國慶總統府光雕、北門古蹟建築光雕、嘻哈故宮等大型展演，透過前期走訪、田野調查，設定以大安森林公園為核心的整體策劃，設計生態踏查、當代藝術、表演藝術、露天電影院、文創市集、藝文講演等豐富內容，展現「夜行動物派對」主題。

文化局說明，除了主場域大安森林公園外，包含C-LAB台灣當代文化實驗場、忠泰美術館、蒙藏文化中心、師大美術館、台北科技大學藝文中心、台北市立動物園、東區商圈、永康商圈、建國花市、玉市及假日藝文特區都將參與響應，策劃團隊將為參觀民眾打造多條不同個性的白晝遊走路線，期待每一群夜行動物都能在白晝之夜獨創出屬於自己的遊走姿態。

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