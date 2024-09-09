國防部幼兒園2教保員虐童　北市重罰60萬「公布姓名終身不錄用」

▲台北市教育局今晚公布幼兒園兒虐案處理情形。（資料照／記者陳家祥攝）



生活中心／台北報導

國防部委託實踐大學辦理的中山區某幼兒園，去年遭檢舉沈姓與鄭姓教保員因幼童吃飯速度慢，長期對年僅2歲的幼童以膠帶封口、推打頭部、吼叫等方式管教。台北地檢署今（9日）將沈、鄭提起公訴。北市教育局今晚宣布，針對兩名教保員採最重懲處罰鍰60萬元，終身不得聘任為教保人員，並在官網公布兩人姓名。

教育局指出，有關國防部非營利幼兒園教保人員被控不當對待幼兒一案，該局於去年接獲通報後，旋即成立調查小組，全案已完成行政調查，針對行為人鄭師、沈師採最重懲處罰鍰60萬元，且終身不得聘任為教保服務人員，並自今年8月1日起更換承接非營利法人，違法教保相關人員均已離園，同時提供幼生輔導支持方案。

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▲▼教育局公布不適任教保員名單。（圖／取自北市教育局官網）



教育局強調，面對幼兒園不當對待事件零容忍，積極守護幼兒學習權益。針對本案相關處理情形，教育局於去年8月9日接獲家長陳情通報後，即依調查處理辦法受理並啟動調查程序，於去年11月23日完成調查，經提送台北市教保相關人員違法事件調查認定委員會。

委員會認定行為人鄭師、沈師依教保服務人員條例第12條第10款認定終身不得聘任為教保服務人員，並依教保條例第40條第1款分別裁處最重罰鍰60萬元，公布行為人及教保服務機構名稱於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」網站。

另針對園內「相關人員是否有知悉未通報」及「其他教保服務人員有無不當管教」情事，教育局另組調查小組調查，並於今年2月26日完成調查，依法經認定委員會決議，知悉未通報部分，依情節輕重裁處時任園長6萬元罰鍰及3名教職員分別3萬元罰鍰。

其他教保人員涉有違反不當對待部分，經調查認定其中1名教保員有情節重大之不當管教、體罰等違法行為，裁處6萬元罰鍰並公告姓名及教保服務機構名稱，且2年不得聘任、任用或進用為教保服務人員，另1名教保員接受12小時情緒管理、幼兒輔導管教相關課程，餘2名教保員不當管教行為發生時點為去年3月1日幼照法修前，教育局已依法移送社會局續處。

為維護該園幼生受教權益，教育局於今年3月26日重新甄選承接法人，經非營利幼兒園審議會甄選結果，決議委託財團法人中華民國唐氏症基金會自今年8月1日承接該園，教育局亦組成專案小組，協助兩法人移交事宜，以利園務運作無縫接軌。另涉本案違法事件之教保相關人員皆已離園。

教育局指出，台北市面對教保相關人員違法事件零容忍，本案已依法採最重罰嚴懲行為人，教育局亦全面檢討督導及稽查機制，盼能嚴謹防範違法事件之發生，教育局提醒家長如發現機構疑似違法情事，均可透過台北市陳情系統1999向教育局檢舉，給幼兒安心、安全的學習環境。